一句關懷重燃希望！台北市藥師公會攜手松德院區，織起綿密生命守護網

面對現代生活的高壓節奏，許多民眾在忙碌中感到喘不過氣，甚至產生絕望感。為了不讓遺憾發生，台北市藥師公會與臺北市立聯合醫院松德院區、新北市藥師公會於今（19）日共同召開記者會，發布自殺防治公益影片，正式宣布啟動更緊密的「醫藥合作自殺防治網」。透過社區藥局藥師擔任第一線「守門人」，主動關懷、協助掛號轉介，並在病人回歸社區後提供個人化照護，真正落實「撐住病人」的承諾。

台北市藥師公會與臺北市立聯合醫院松德院區、新北市藥師公會共同召開記者會，發布自殺防治公益影片，正式宣布啟動更緊密的「醫藥合作自殺防治網」。圖片提供｜台北市藥師公會

社區藥局主動出擊 串聯醫療量能

過往民眾若有身心困擾，往往因不知道如何求助或抗拒就醫而錯失良機。此次計畫配合分級醫療概念，賦予社區藥局藥師更積極的角色。

廣告 廣告

當民眾前往社區藥局領藥或諮詢時，藥師若察覺異狀，將主動進行關懷，並引導民眾填寫「心情溫度計」（簡式健康量表）。一旦確認病人需要專業醫療協助，藥師將直接協助掛號，將病人轉介至臺北市立聯合醫院松德院區接受醫師診斷與治療。

更關鍵的是後續的「雙向回轉」機制。當病人完成診療需要領藥時，會回到原本轉介的社區藥局。由於藥師是最初的轉介者，對病人的狀況有最深刻的了解，因此能提供比以往更個人化、細緻化的用藥指導與心理支持。同時，藥師也能協助醫院及時掌握病人在社區的狀況並進行回報，大幅強化了自殺防治網的密度與韌性。

當民眾前往社區藥局領藥或諮詢時，藥師若察覺異狀，將主動進行關懷，並引導民眾填寫「心情溫度計」（簡式健康量表）。圖片提供｜台北市藥師公會

一句關懷一張指引 影片傳遞暖心力量

記者會上首播的公益影片，由松德院區與雙北藥師公會聯手拍攝，主軸鎖定「一句關懷、一張指引，就有機會讓他們重燃希望」。影片深刻描繪了潛藏在你我身邊、正經歷絕望心情的民眾，以及藥師如何透過敏銳的觀察與溫暖的雞婆心，成為他們生命中的浮木。

公會與醫院攜手 打造全方位防護

台北市藥師公會理事長尹岱智表示：「社區藥局藥師積極作為自殺防治守門人，我們的角色不僅是調劑藥品，更是社區民眾最親近的健康顧問。民眾如有身心困擾，除了就診身心科，也可就近向社區藥局尋求諮詢或協助，我們隨時準備好伸出援手。」

臺北市立聯合醫院松德院區院長黃名琪指出：「臺北市立聯合醫院松德院區一向在自殺防治上不斷努力。透過這次與社區藥局的深度結盟，我們希望能讓更多家庭回歸完整，也讓社會更美好。」

臺北市立聯合醫院藥劑部部長黎孝韻則強調：「自殺防治從醫院一路到社區、再到居家，必須實現全民完整照護。未來居家藥師也會扮演起自殺防治守門人的角色，將關懷送進每一個需要的家庭。」

透過此次合作，台北市藥師公會期盼讓社會大眾知道，當你感到無助時，社區藥局的燈火永遠為你而亮，藥師會用專業與愛心，陪你走過低谷。

Facebook:https://www.facebook.com/xinmedia.inc/

Instagram:https://www.instagram.com/xinmedia/

欣傳媒XINMEDIA:https://www.xinmedia.com/

本文經授權轉載自欣傳媒XINMEDIA