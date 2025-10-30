一句「不准出門玩」奪命！9歲童情緒失控弒母…她臨終前哭喊：給我最後一個擁抱
巴西聖保羅南部帕雷利羅斯（Parelheiros）地區日前發生一起弒母悲劇，一名年僅9歲的男童只因被母親阻止出門玩耍，竟情緒失控持刀刺死親生母親，而這名母親在臨終前，還苦苦哀求「過來給媽媽最後一個擁抱」，讓人聞之鼻酸。由於男童未滿12歲，依照該國法律無法起訴，目前交由親屬照顧，全案仍待調查釐清。
只是因為一場爭吵…9歲童刺死母親！
根據都市報（Metrópoles）等巴西媒體報導，這起事件發生在今（2025）年9月底，居住於加斯帕爾萊梅街（Rua Gaspar Leme）的37歲雜貨店老闆卡琳（Caline Arruda dos Santos）事發當天下午要求9歲的兒子不要再在街上玩耍、趕快回家休息，但男童當下不聽勸阻。直到男童回家後，卡琳再度警告兒子，如果再不聽話，就要把他的行為向親戚告狀，怎料男童聽見母親的威脅後，竟當場情緒失控。
男童先是轉身衝進廚房後拿了一把刀，並把刀子藏在長袖衣服下，等到母親卡琳與19歲哥哥站在門口準備外出時，男童突然靠近，一刀刺進母親腹部。卡琳中刀後當場倒地，躺在血泊中的她最後虛弱地看著小兒子說道：「過來給媽媽最後一個擁抱吧，我撐不下去了。」
鄰居目擊後嚇得立刻將卡琳送往醫院急診搶救，但卡琳在到院前就已無生命跡象。男童的19歲哥哥在受訪時透露，男童似乎尚未理解自己所做的事情：「他只知道媽媽死了，但那也是另一個小男孩告訴他的。」
警方表示，由於男童未滿12歲，依照巴西《兒童法庭法》規定無法被刑事起訴，因此並未被帶往警局，目前男童被安置在卡琳一名堂姐家中照顧，全案仍待巴西警方調查釐清。
17歲少女弒雙親後仍發文悼念！法庭上先笑後哭
就在巴西發生這起弒母悲劇的不久前，美國喬治亞州（Georgia）也發生一起震驚社會的弒親案件，一名6歲的女童今年7月發現41歲的母親克莉絲汀（Kristin Brock）與45歲的繼父詹姆斯（James Brock）陳屍家中，身上有多處槍傷，女童隨即向17歲的姐姐莎拉（Sarah Patrick）求助，並由莎拉報警。
悲痛欲絕的莎拉後來也在社群媒體上多次發文哀悼父母，哀慟寫下「夜深人靜、家裡空蕩時，我總是會想，我有多需要他們」、「我想你們，請在天堂為我留個座位」等語，還以「莎拉葛蕾絲」（Sarah Grace）的化名在TikTok上聯繫經常分享真實犯罪事件的網紅與犯罪博主，表示願意提供「命案內幕情報」，希望能請博主幫忙破案。
不料，隨著警方深入調查，發現莎拉竟是殺害雙親的最大嫌疑人，因此在7月8日將其逮捕逮捕，然而莎拉出席第一次庭審前，竟還能與另一名年輕囚犯談笑風生，甚至微笑著擁抱律師，直到牧師、朋友與曾收留她的婦人出庭作證時，莎拉才情緒潰堤，當場崩潰大哭。據了解，莎拉將以成年人身份，並以2項謀殺罪、2項加重攻擊罪等罪名起訴，全案預定明（2026）年1月5日開庭審理。
