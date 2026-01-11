一句「不到10公里」想帶過？藝人夫妻撞死8旬嬤 監視器說話了

記者林宜君／台北報導

一起發生在基隆市的死亡車禍，因肇事者是藝人夫妻而備受關注。更引發爭議的是，肇事方對外表示行車時速「不到10」，卻仍釀成8旬老婦喪命，監視器畫面曝光後，事件再度引爆輿論怒火。（圖／翻攝自IG @tony_stone）

一起發生在基隆市的死亡車禍，因肇事者是藝人夫妻而備受關注。更引發爭議的是，肇事方對外表示行車時速「不到10」，卻仍釀成8旬老婦喪命，監視器畫面曝光後，事件再度引爆輿論怒火。去年11月10日傍晚約5時30分，演員楊傑宇駕車行經基隆市忠三路與孝二路口，準備左轉時，未注意前方行人狀況，撞上正於行人穿越道綠燈通行的84歲廖姓老婦。事故發生後，警消趕抵現場時，婦人仍有意識，但因頭部重創，送醫搶救9天後仍不幸身亡。

事故發生後，警消趕抵現場時，婦人仍有意識，但因頭部重創，送醫搶救9天後仍不幸身亡。（圖／翻攝畫面）

警方調查指出，楊傑宇酒測值為0，已排除酒駕，全案依《刑法》過失致死罪嫌移送法辦，詳細肇事責任與司法相驗，仍由基隆市警察局交通隊釐清中。然而，真正引發家屬不滿的，是後續賠償與態度問題。死者家屬近日在社群平台公開指控，藝人夫妻僅表示「存款只有12萬」，願意賠償金額有限，甚至在社群平台封鎖家屬帳號，與靈堂內下跪痛哭的模樣形成強烈對比，家屬直言難以接受。

藝人夫妻僅表示「存款只有12萬」，願意賠償金額有限，甚至在社群平台封鎖家屬帳號，與靈堂內下跪痛哭的模樣形成強烈對比，家屬直言難以接受。（圖／翻攝畫面）

對此，楊傑宇出面回應，證實事故發生，並表示強制責任險已先行理賠200萬元，目前仍持續與第三責任險協調後續賠償事宜，強調「絕對沒有卸責」，並稱若家屬要找他「一定找得到人」。楊傑宇也說明，事發當天正值颱風來襲前夕，基隆市區降下大雨，當時左轉準備上國道，儀表板顯示車速不到10公里，但仍因未注意行人而釀禍，「我們真的很對不起，也受到很大的教訓」。

