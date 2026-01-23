一句「冠夫姓」成關鍵 警成功尋回失智長者

寒夜迷途不孤單 「科技」牽線助失智嬤平安回家。(圖／記者澄石翻攝)

【警政時報 江雁武／台中報導】日前深夜4時許，寒風刺骨、街道一片寂靜，臺中市政府警察局第二分局立人派出所接獲大樓保全通報，指稱某大樓前道路上有一名滿頭白髮的老婦人不斷來回徘徊，神情茫然、舉止異常，疑似需要協助。警方不敢大意，立即派員前往關心。

警員黃晟瑋、張博雅抵達現場後，發現老婦人語言表達困難、記憶混亂，疑似有失智情形，且身上未攜帶任何證件或可供辨識身分的物品。員警先行安撫老婦情緒，並細心陪伴在旁，同時向大樓保全了解狀況。保全表示，該大樓門禁森嚴，電梯與出入口皆須感應扣才能通行，非住戶幾乎無法自由進出，老婦人如何出現在此處，身分一時成謎。

員警不放棄任何線索，耐心與老婦人反覆交談，從斷斷續續的話語中，終於得知其姓名，隨即透過警政系統查詢，卻仍查無相關資料，線索再度中斷。眼見天色未亮、氣溫低迷，警方正準備先將老婦人帶返派出所安置，避免其受寒發生危險。

就在此時，員警靈機一動，研判高齡長者可能有「冠夫姓」的情況，隨即調整查詢方式重新比對系統，果然迅速鎖定相關身分資料，成功確認83歲郭張姓老婦人的真實身分。原來老婦人平時使用冠夫姓，卻在表達時僅說出本姓，才導致初步查詢「查無此人」。真相大白的瞬間，現場員警也不禁鬆了一口氣。

警方隨即聯繫上與老婦人同住的兒子，並親自護送老婦人平安返家。老婦人的兒子得知母親半夜獨自外出迷途，驚訝又心疼，對警方在深夜寒風中耐心守護、細心查證，表達由衷感謝，讓家人得以團圓。

中市警二分局長鍾承志呼籲，家中若有高齡或失智長者，應儘量配戴可識別身分的物品，如防走失手鍊、名牌，或事先完成指紋建檔協尋。一個小小的準備，往往能在關鍵時刻，為家人鋪起最快回家的路，也讓愛不再迷路。

