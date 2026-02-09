一句「古坑、基隆」牽動往事 鐵警助迷途老婦平安返家

警方將老婦帶回所內照護。（記者李健興翻攝）

【警政時報 李健興／基隆報導】農曆年前，一名七旬老婦在寒流與雨夜中，獨自出現在三坑車站，神情迷惘、口中反覆唸著「古坑」與「基隆」，引起站務人員注意，隨即通報鐵路七堵派出所協助。

警員黃文通與張家豪趕赴現場時，夜間氣溫不到10度，老婦僅穿著單薄衣物，為避免失溫，警方先行將其帶回派出所照護。

經查證後發現，老婦為雲林縣通報的協尋人口。原來她年輕時曾與丈夫在基隆從事港務工作，農曆年前一時想起舊識與往事，便自行搭乘火車，從雲林一路北上，橫跨7縣市、250公里，抵達基隆時已是深夜。

廣告 廣告

警方見狀立即提供餐點與熱水，協助老婦恢復體力，並聯繫其在台北工作的兒子前來接回。看見母親平安無事，家屬也頻頻向警方表達感謝。

鐵路七堵派出所所長廖俊德提醒，隨著社會逐漸高齡化，家中如有長者，建議提早做好防範措施，例如在衣物上縫繡聯絡方式、向社會局申請愛心手環，或至警察機關建檔指紋，讓迷途的長輩能更快找到回家的路。

更多警政時報報導

【獨家】炫富網紅人設大崩塌(上) 美女網紅竟是「租屋蟑螂」！欠租數十萬遭法院判確定疑脫產逃債

【獨家】炫富網紅人設大崩塌(下) 林詠儀遭爆欠租不還還嗆房東 「有潔癖不敢上員工馬桶」拒繳房租！