一句「台灣是國家」被中、美罵翻！好萊塢巨星憶至今還在後悔 學會一件事

好萊塢動作明星約翰‧希南（John Cena）接受Podcast 節目採訪，坦承當初誤踩美中底線，至今仍影響著他。圖／翻攝自「John Cena」臉書

美國摔角巨星，同時也是好萊塢動作明星約翰‧希南（John Cena），近日接受美國知名 Podcast 節目「The Joe Rogan Experience」專訪時，回顧 2021 年引起軒然大波的「台灣是一個國家」爭議。他表示當初自己沒想到會引來如此大的反應，道歉後更是連自己祖國也看不下去，直言這事件至今他仍耿耿於懷，感到非常後悔。

這起事件最早發生在 2021 年，當時希南正在宣傳電影《玩命關頭9》，他以中文表示「台灣是第一個看到這個電影的國家」，短短一句話立刻在中國掀起強烈反彈，最終成為國際頭條新聞。希南表示，事件發展讓他始料未及，照著宣傳稿念卻變成被撻伐的對象。為了平息事態，希南在中國微博發表中文道歉聲明，但這一舉動卻在美國引發反彈，不少人認為他根本不應該道歉。

希南表示，當時的處境讓他進退兩難，雙方的壓力讓他喘不過氣來，「沒有人滿意」。這段經歷讓他印象深刻，也從中學會一個教訓：「懂一門語言並不代表了解它的文化」。雖然他已學習中文多年，但會避免在公開場合使用，因為自覺「理解得不夠透徹」，沒有自信能應對當地敏感的文化或政治話題。

然而這段訪問在網路公開後仍引起熱議，有人替他抱屈，認為他當年被捲入這起政治漩渦根本是意外，表示「他真的沒惡意，只是沒研究清楚就照稿講，不怪他啦」；也有網友開酸他當年的道歉是商業考量，直言「如果你要出賣自己，那就乾脆出賣自己，賺一大筆錢」。



