一句「就到這裡」 營建類股報復性反彈

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【記者 沁諠／台北 報導】營建類股今日大漲4.45%、多檔漲停，直接導火線是央行總裁楊金龍確認「選擇性信用管制就到這裡」，市場解讀政策最壞情況已過；信義房屋提醒，仍需觀察是否為一日行情，第二季理監事會議為下一關鍵。

第七波管制上路後，出現交易量大幅量縮，價格進入盤整，符合央行軟著陸的政策方向，從去年第四季就嗅到政策開始出現一些不一樣的跡象，先是讓銀行落實自主管理，不再全場緊迫盯人，今年第一季又將第二套房貸微鬆綁，五成放款至六成，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，政策方向多有延續性，不太會一直出現髮夾彎，當政策開始調整微鬆綁應該就會朝這方向，只是會邊走邊看邊調整，確定不會飆風再起，才較可能加快腳步。

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曾敬德表示，從去年股市一路走揚，分為AI跟悲哀兩種走勢，營建類股在政策抑制之下，投資人也知道不要跟政策對做，營建類股並非盤面焦點，長時間整理過後籌碼穩定，再加上科技類股股價動輒破千，現在買營建好像在買科技的零股，稍微一點火就出現報復反彈，接下來還是要觀察第二季理監事會議的決議，不過台股市值出現大幅膨脹，央行面對這樣資金行情，決策時應會相當謹慎。

今(10)日營建業上市櫃公司出現報復性大漲，包括全坤建（2509）、聯上（4113）、欣巴巴（9906）、京城（2524）、永信建（5508）、國建（2501）、聯上發（2537）、冠德（2520）、海悅(2348)等都出現漲停。（照片翻攝示意圖）