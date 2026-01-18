一句「想看最後一面」觸動天祥警方 下秒助他直衝台南看病危姑姑

社會中心／洪正達報導

中橫部分路段因施工管制，後來在警方協調下幫助徐男順利下山，也看到了姑姑最後一面。（圖／翻攝畫面）

花蓮天祥山區日前出現一個溫馨事件，正在遊玩中的徐姓男子接到家裡通知住在台南的姑姑病危，徐男當下非常著急，因為中橫公路施工進行道路管制，眼下無法即刻前往台南讓他相當沮喪。

後來實在想不出辦法來只能求助警方，好在天祥派出所派遣的承辦警員陳俊豪帶著同理心，幫助徐男聯繫工務段放行，經評估後沒有安全疑慮，最後由陳員護送徐男下山直到離開管制路段，最終徐男也順利趕抵台南，並見上了姑姑最後一面。

警方表示，除維護治安及交通外，也會對急難中的民眾伸出援手，並以實際的行動守護人民，展現警察為民服務的精神。

