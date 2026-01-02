一句「我找不到回家的路」！ 斗六警即刻守護陪老翁平安返家

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】日前清晨，斗六市一名高齡老翁外出購物返程時迷失方向，獨自在街頭徘徊無助，僅反覆低聲說著「我找不到回家的路」。斗六警分局員警巡邏時即時察覺異狀，主動上前關懷，耐心陪伴並親自護送老翁返家，讓一場可能演變成意外的街頭迷途，在警方溫暖守護下畫下平安句點。

斗六分局公正派出所警員許仕翰、張宭瑋日前執行例行巡邏勤務，行經市區時發現一名老翁獨自站在路旁，神情焦躁、不斷張望四周，顯得相當不安。員警直覺老翁可能需要協助，立即上前關心詢問，卻發現老翁因年事已高，一時無法清楚說明自己的住處位置，語氣中滿是惶恐與無助。

警方表示，老翁當日上午獨自外出至市區購物，因平時鮮少單獨前往熱鬧地段，返程途中突然記憶混亂，完全想不起回家的方向。長時間在街頭徘徊，讓他越走越慌，只能站在原地不知所措。員警聽聞後，先行安撫老翁情緒，陪同其至安全處休息，避免其因緊張或體力不支發生危險。

隨後，警方透過細心詢問老翁的生活細節，包括住家附近的地標、平日常去的場所、居住環境特徵等，一點一滴拼湊可能的居住方向。考量老翁年事已高，且對路況已不熟悉，警方擔心其自行返家恐有交通或跌倒風險，當機立斷決定由員警親自陪同護送返家，全程守護其人身安全。

在警方耐心陪伴與引導下，老翁最終順利回到住處，確認身體狀況良好、情緒穩定後，員警才安心離去。老翁對警方即時伸出援手、一路相伴深表感謝，頻頻向員警致意，場面溫馨感人。斗六分局表示，警方除維護治安與交通安全外，也將持續以實際行動守護高齡長者與弱勢族群，並呼籲家中若有長者，應多加留意外出狀況，可隨身配戴聯絡資訊或申請相關關懷措施，共同為長者安全築起一道防線。