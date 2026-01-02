▲一句「我找不到回家的路」，斗六警陪老翁走回家的方向。（記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】斗六市一名老翁於日前早上外出至市區購物，因平時鮮少獨自前往熱鬧路段，加上年事已高，返程時一時想不起回家的方向，在街頭徘徊許久，神情顯得相當焦急與無助。

雲林縣警察局斗六分局公正派出所警員許仕翰、張宭瑋執行巡邏勤務時，眼尖發現老翁獨自站在路旁，不時張望四周，疑似需要協助，遂主動上前關心詢問。經警方耐心了解後，得知老翁因外出購物後迷失方向，忘記返家的路，且一時無法清楚表達確切位置，讓他感到十分不安。

警方見狀，先行安撫老翁情緒，陪同其在安全處稍作休息，並透過細心詢問生活細節與居住環境特徵，逐步拼湊出老翁的住處位置。考量老翁年事已高，警方擔心其自行返家恐有安全疑慮，隨即決定由員警親自護送返家，確保其平安。

在警方的陪同下，老翁順利返回住處，確認身體狀況良好後，警方才放心離去。老翁對警方即時伸出援手、耐心陪伴與溫暖守護深表感謝，頻頻向警方致意，場面溫馨感人。

斗六分局表示，警方除肩負維護治安的任務外，也持續以實際行動關懷弱勢與高齡長者，成為民眾最可靠的依靠。也提醒家中若有高齡長者，應多加留意其外出情形，可隨身攜帶聯絡資訊或申請相關關懷協助措施，共同為長者的安全多一分保障。