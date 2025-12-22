一句 我推妳回家 勝過千言萬語 暖警出手助婦人返家

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市大安分局和平東路派出所員警黃孟翔日前擔服巡邏勤務，遇一名年約七旬婦人騎乘電動代步車外出時，因電力耗盡而受困路旁，適逢下班尖峰時段，車水馬龍中，婦人神情無助地停在原地動彈不得，立即上前關懷了解狀況之後，員警帶著堅定地語氣毫不猶豫說：「姐姐，我推妳回家吧！」並示意要婦人坐在車上就好，同時以雙手用力推著沉重的代步車，一步一步推著婦人返家，沿途小心避開車流與人潮，過程中面帶微笑、不斷安撫婦人，短短的路程卻推了十足的溫暖。

平安抵達住處之後，婦人不停道謝並對於員警及時的出手感到受寵若驚，因平時獨居而備受鄰居關照，左鄰右舍看到這幕紛紛上前圍觀，且因員警俊俏之外表神似市長「蔣萬安」，獲得不少里民誇獎，意外增添小插曲。

大安分局表示，第一線同仁秉持「為民服務」精神，遇見需要幫助的市民，絕不猶豫伸出援手，像這樣的小事，對婦人而言卻是最溫暖且實際的行動，也再次展現警方關懷社會的用心。