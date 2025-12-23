一句「殺人」公車全車靜下來 乘客嚇到報警

社會中心／綜合報導

張文隨機殺人事件震撼社會後，民眾安全警覺明顯升高，任何異常動靜都容易引發恐慌。22日下午，新北市淡水一輛行駛中的公車上，就因一名男子通話時提及「殺人」等字眼，讓車內乘客憂心可能發生危險情事，立即報警處理，警方獲報後緊急攔查，所幸經查並非恐嚇事件。

根據了解，當時公車行駛在淡水往基隆方向途中，車廂內一名蕭姓男子拿著手機大聲講電話，講話聲音明顯，過程中多次提到「殺人」等字眼，讓周邊乘客不自覺停下動作側耳傾聽。隨著談話內容越來越刺耳，車廂一度安靜下來，有乘客開始交換眼神，氣氛明顯緊繃。

公車內突傳「殺人」關鍵字！男子大聲講電話遭警帶回「真相曝光」結局反轉

公車內突傳「殺人」關鍵字！男子大聲講電話遭警帶回。（圖／翻攝維基百科）





由於近期社會治安事件頻傳，部分乘客心生不安，擔心可能發生危險情況，隨即有人低調報警求助。警方獲報後不敢大意，立即通報攔查，並聯合金山分局員警，在新北市三芝區台二線22公里處、往石門方向，將該輛淡水客運862路公車攔下查證。

警方上車了解狀況後確認，該名男子為40歲蕭姓男子，身上並未發現任何危險物品。警方進一步釐清後，蕭男當時僅是在與友人通話，內容有關公司勞資糾紛，一時情緒激動，才會口出「殺人」等字眼，且並未針對車內乘客發出恐嚇，也沒有實際危害公共安全的行為。警方後續將蕭男帶返派出所進一步了解案情，確認狀況後讓公車繼續行程，這起事件最終有驚無險，讓車上乘客鬆了一口氣，虛驚一場。

