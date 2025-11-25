▲ 林達生(馬志翔飾演)與林秋伶(黃薇婷飾演)合照

台北市 / 吳靜宜

華視戲劇《我們六個》取材自真實社會事件「李月桂案」，由金鐘導演王傳宗攜手馬志翔、天心、林雨葶、黃薇渟、涂善存、邱宇辰、陳妤、方語昕、安乙蕎等堅強卡司，在每週一至週五晚間八點帶給大家最感人的人生故事。馬志翔飾演全劇關鍵的父親——林達生，曾經溫暖、願意為家人付出一切，但外遇加上生意失敗後，卻一步步帶著家走向毀滅。而由黃薇渟飾演的老大林秋伶是個非常早熟的孩子，在看見家庭悲劇後，主動分擔經濟與家務，努力成為弟弟妹妹們的依靠。劇中一場林達生向大姊道歉與告別的戲碼，讓許多觀眾淚流不止。馬志翔表示戲裡台詞「秋伶，爸爸對不起」其實是臨時加的，因為心中的林達生不自覺地想表示愧歉。而當黃薇渟被問及下戲後是否會難以跳脫角色時，竟突然流鼻血，當場嚇壞眾人。

廣告 廣告

黃薇渟受訪時突然流鼻血

▲ 黃薇渟受訪時突然流鼻血





劇中的六個兄弟姊妹曾經擁有充滿笑聲的家庭，卻因為父親林達生(馬志翔飾演)和女同事黃秋鳳(林雨葶飾演)發生婚外情，讓他們在很短的時間內，失去了母親郭富美(天心飾演)，也失去了家庭。談及戲中的角色，馬志翔直言雖然不了解真實的林達生的想法，但當他重新飾演時，心裡也長出一個「林達生」，而他認為對孩子們的愧疚是這輩子都放不下的。因此，在一場向大姊告別與道歉的橋段中，才會脫口說出「秋伶，爸爸對不起」。馬志翔笑說在戲劇播出後，出門都會感受到帶著敵意的眼光，甚至被路人瞪過，「連戴著口罩都會被認出」！

馬志翔表示自己因這個角色曾被路人瞪

▲ 馬志翔表示自己因這個角色曾被路人瞪





大姊林秋伶在劇中姊代母職，是個壓力非常大的角色，也因此黃薇渟的每顆鏡頭情緒都相當重。而當她被問及下戲後，是否會很難走出角色時，卻突然開始流鼻血，嚇壞現場一票記者。黃薇渟表示，拍完後確實認為家人是世界上最重要的，甚至當爸爸挫折時，還會安慰他「這都沒什麼」，也因此更珍惜與父母相處的時光！但她也坦言，至今自己都不敢完整看完整部劇，且不僅她壓力大，飾演孩子版林秋伶的游珈瑄壓力也爆棚。原本私底下想與小演員多交流，但就怕打擾，只好等到殺青後再深聊拍攝狀況與如何處理心情等等。

林秋伶(黃薇婷飾演)獨照

▲ 林秋伶(黃薇婷飾演)獨照





《我們六個》近期迎來關鍵劇情，家庭破碎的過程漸漸浮上檯面。父親林達生(馬志翔飾演)帶著第三者黃秋鳳(林雨葶飾演)「侵門踏戶」住進家裡，富美(天心飾演)為了家庭完整忍辱求全，六個孩子有的氣憤、有的茫然，究竟他們的未來該何去何從？而本劇不只點出經典的社會案件，更著重在描述母親與六個孩子如何緊緊相依，即便後來媽媽不在了，但六個孩子依舊相互扶持，學習原諒，走過黑暗。《我們六個》每週一至週五晚間8點華視主頻道播出。

一句「爸爸對不起」惹淚崩！馬志翔告別黃薇渟超揪心 | 林達生(馬志翔飾演)獨照

林達生(馬志翔飾演)獨照

原始連結







更多華視新聞報導

「我們六個」熱播 邱宇辰飾林作逸與本尊超有緣

天心新戲升格當媽挑戰視障 蒙眼走路體驗不便

連呼吸都痛！黃薇渟驚吐「咳到肋骨拉傷」 惹粉絲焦急關心

