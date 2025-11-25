一句「爸爸對不起」惹淚崩！馬志翔告別黃薇渟超揪心
台北市 / 吳靜宜
華視戲劇《我們六個》取材自真實社會事件「李月桂案」，由金鐘導演王傳宗攜手馬志翔、天心、林雨葶、黃薇渟、涂善存、邱宇辰、陳妤、方語昕、安乙蕎等堅強卡司，在每週一至週五晚間八點帶給大家最感人的人生故事。馬志翔飾演全劇關鍵的父親——林達生，曾經溫暖、願意為家人付出一切，但外遇加上生意失敗後，卻一步步帶著家走向毀滅。而由黃薇渟飾演的老大林秋伶是個非常早熟的孩子，在看見家庭悲劇後，主動分擔經濟與家務，努力成為弟弟妹妹們的依靠。劇中一場林達生向大姊道歉與告別的戲碼，讓許多觀眾淚流不止。馬志翔表示戲裡台詞「秋伶，爸爸對不起」其實是臨時加的，因為心中的林達生不自覺地想表示愧歉。而當黃薇渟被問及下戲後是否會難以跳脫角色時，竟突然流鼻血，當場嚇壞眾人。
▲ 黃薇渟受訪時突然流鼻血
劇中的六個兄弟姊妹曾經擁有充滿笑聲的家庭，卻因為父親林達生(馬志翔飾演)和女同事黃秋鳳(林雨葶飾演)發生婚外情，讓他們在很短的時間內，失去了母親郭富美(天心飾演)，也失去了家庭。談及戲中的角色，馬志翔直言雖然不了解真實的林達生的想法，但當他重新飾演時，心裡也長出一個「林達生」，而他認為對孩子們的愧疚是這輩子都放不下的。因此，在一場向大姊告別與道歉的橋段中，才會脫口說出「秋伶，爸爸對不起」。馬志翔笑說在戲劇播出後，出門都會感受到帶著敵意的眼光，甚至被路人瞪過，「連戴著口罩都會被認出」！
▲ 馬志翔表示自己因這個角色曾被路人瞪
大姊林秋伶在劇中姊代母職，是個壓力非常大的角色，也因此黃薇渟的每顆鏡頭情緒都相當重。而當她被問及下戲後，是否會很難走出角色時，卻突然開始流鼻血，嚇壞現場一票記者。黃薇渟表示，拍完後確實認為家人是世界上最重要的，甚至當爸爸挫折時，還會安慰他「這都沒什麼」，也因此更珍惜與父母相處的時光！但她也坦言，至今自己都不敢完整看完整部劇，且不僅她壓力大，飾演孩子版林秋伶的游珈瑄壓力也爆棚。原本私底下想與小演員多交流，但就怕打擾，只好等到殺青後再深聊拍攝狀況與如何處理心情等等。
▲ 林秋伶(黃薇婷飾演)獨照
《我們六個》近期迎來關鍵劇情，家庭破碎的過程漸漸浮上檯面。父親林達生(馬志翔飾演)帶著第三者黃秋鳳(林雨葶飾演)「侵門踏戶」住進家裡，富美(天心飾演)為了家庭完整忍辱求全，六個孩子有的氣憤、有的茫然，究竟他們的未來該何去何從？而本劇不只點出經典的社會案件，更著重在描述母親與六個孩子如何緊緊相依，即便後來媽媽不在了，但六個孩子依舊相互扶持，學習原諒，走過黑暗。《我們六個》每週一至週五晚間8點華視主頻道播出。
林達生(馬志翔飾演)獨照
更多華視新聞報導
「我們六個」熱播 邱宇辰飾林作逸與本尊超有緣
天心新戲升格當媽挑戰視障 蒙眼走路體驗不便
連呼吸都痛！黃薇渟驚吐「咳到肋骨拉傷」 惹粉絲焦急關心
其他人也在看
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
女星採訪到一半出事了！無預警失血「馬志翔出手救援」 記者會突中斷
開播廣受好評的大愛劇《我們六個》改編自駭人聽聞的「李月桂案」，近日將在華視播出，演員馬志翔和黃薇婷今（25）日出席餐敘，馬志翔劇中演出大渣男，與小三搞婚外情最後又被小三用電鍋砸死，可恨之人必有可恨之處，他表示這陣子播岀之後壓力很大，因為害怕觀眾太入戲不敢出門，飾演大姐的黃薇婷坦言到現在還是不敢把劇看完，情緒激動到在記者會上突然流鼻血。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
衝上Netflix第一名《他為什麼依然單身》5大劇情看點、評價：沒人受得了霍建華那張嘴 痔瘡爆發邂逅朱珠成歡喜冤家
【文／徐瑞安】Netflix、WeTV熱播的陸劇《他為什麼依然單身》，由霍建華與朱珠主演，霍建華演出不婚主義的中年室內設計師「俞瑜」，個性傲嬌又毒舌，雖然長得帥，但沒人受得了他那張嘴，堪稱是最怪直男，劇情也探討都會男女對待愛情與婚姻的不同態度，爆笑又逗趣，自開播就掀起話題，收穫不少好評。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
施柏宇被爆拍戲消失⋯被抓包跟女友約會 劇組代經紀人回應
施柏宇25日被爆出，拍戲拍到一半消失，還以養傷的理由請假，結果被撞見跟女友去約會。對此經紀人統一透過劇組回應，「施柏宇先生自籌備開始認真專業，也爲角色做了許多嘗試和準備，目前依照進度配合後期製作，態度良好。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
《暗河傳》看完還不夠！7部最新大男主古裝陸劇清單：成毅、吳磊、楊洋、王鶴棣準備接力
《暗河傳》看完還不夠！7部最新大男主古裝陸劇清單：成毅、吳磊、楊洋、王鶴棣準備接力造咖 ・ 1 天前
《折腰》對戲189公分劉宇寧 宋祖兒曝好處：我的臉會顯瘦
宋祖兒表示和劉宇寧合作期間，從對方身上學到的優點就是吃苦！因為演員最基本的是先要保護好自己的身體，然後才能更好的投入到工作。「但他就真的是蠻拚的，他在腳還沒好的時候，就抱我啊！跑啊！然後他都也願意理解，盡自己的能力範圍去做。」除此之外，宋祖兒也發現劉宇寧...CTWANT ・ 2 小時前
《閃電霹靂車》AI真人版！搭主題曲帥到起雞皮疙瘩 粉絲暴動：拜託讓它上映
最近網路上流傳一段由粉絲利用 AI 技術製作的經典動畫《閃電霹靂車》「偽真人版」幕後花絮影片。該影片並非單純的角色生成，而是模擬了電影拍攝的現場氛圍，彷彿真實存在的賽車手演員與工作人員，讓不少網友第一眼誤以為是真的正在拍攝真人版電影：「拜託讓它上映」Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
陳妍希「中國直播賣貨」掀議！42歲真實近況流出
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星陳妍希今（2025）年2月，對外宣布與中國演員陳曉的8年婚姻走到盡頭。斷開中國老公後的陳妍希，仍將工作重心擺在中國，日前在中國社群平台小紅書直播帶貨，提到鬆口談懷孕問題，認了肚皮的變化一度讓她崩潰。而外界也持續關注她「人在中國」的最新近況，日前她終於時隔近半個月再度更新近況照，上半身「劇烈膨脹」的超反差狀態流出，引發眾多粉絲圍觀。民視 ・ 1 天前
楊丞琳、蕭敬騰「突示好台灣」惹議！他曝恐怖內情
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星楊丞琳過去在中國綜藝節目上，宣稱自己是廣東人而掀起爭議；中共官媒《央視》過去曾點名過18位台灣藝人、並將他們列為「表態」範本，楊丞琳也入列其中。日前有網友在社群發文提及楊丞琳突告白台灣，稱「想念台灣歌迷」以及蕭敬騰睽違5年「留台灣唱跨年」等情況，相關引發網友熱議。對此，就有YT頻道分析近期部分台灣藝人轉向、改對台灣粉絲示好的內情，疑似與前陣子鬧得沸沸揚揚的于朦朧墜樓疑雲有關。民視 ・ 1 天前
舒淇考慮領養孩子「馮德倫爽快答應」 被問做人進度他這樣回
女星舒淇結婚至今將滿10年，但她與老公馮德倫始終未迎來自己的孩子，日前她才坦露其實一直都想生孩，只是目前未能如願。而老公馮德倫近日出席香港活動，被問及生子一事，他表示自己對舒淇的回答沒有疑問，更爽快接受領養孩子的想法。中時新聞網 ・ 1 天前
杜政哲客串演出《舊金山美容院》 劉品言自嘲：聽說劉品言很胖
TVBS原創劇集《舊金山美容院》本週多段感情線同步升溫，劉品言嫉妒心爆棚、章廣辰直球護愛、楊晴更被撞見與已婚熟男的曖昧互動，劇情高潮迭起，引發眾人熱烈猜測後續發展。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
陶晶瑩現身TWICE宵夜局！和子瑜相識始末曝光 揭多年交情：竟靠她牽線
韓女團 TWICE 上週末在高雄世運主場館連唱兩天，台灣成員周子瑜出道 10 年首度帶著團員返鄉開唱，吸引大批粉絲朝聖。第二天演出結束後，子瑜與成員 Momo、Sana 到「溫肚火鍋」吃宵夜，更傳出現場也出現資深主持人陶晶瑩，讓粉絲一度以為兩人生活圈毫無交集，紛紛好奇「陶子姐怎麼會跟子瑜一起吃飯？」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
八點檔女星車禍被撞飛！緊急動手術「戲份遭換角」 最新傷勢曝光
女星顏曉筠外型亮眼，近年在八點檔憑藉精湛演技獲得眾多關注，沒想到今（24）日驚傳顏曉筠遇車禍被撞飛，導致左肩脫臼、韌帶斷裂。而顏曉筠參演的八點檔《好運來》即將迎來大結局，如今顏曉筠傷勢是否會影響到劇組拍攝？電視台也鬆口了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前
陳曉憔悴現身！網驚：怎麼瘦成這樣？ 新劇與前妻陳妍希撞檔
以《神鵰俠侶》結緣的陳妍希與陳曉，今年2月宣布離婚，結束長達8年的婚姻。兩人新劇近日撞檔，陳曉主演的新劇《大生意人》於11月25日上線，他出席宣傳活動被目擊暴瘦、臉頰凹陷、五官更加銳利，甚至有些「瘦到脫相」，網友驚嚇指出：「他怎麼瘦了那麼多」、「滿臉憔悴」。太報 ・ 8 小時前
91歲《花漾爺爺》李順載辭世！ 生前最後亮相「需靠人攙扶」
韓國影視界元老級人物，被譽為「國民爺爺」的李順載（이순재），曾演出《順風婦產科》、《花漾爺爺》等知名作品，演技深入人心，他10天前才歡慶91歲大壽，沒想到今天(25日)凌晨驚傳逝世，享耆壽91歲，家屬稍早證實死訊，噩耗傳出後，讓大批粉絲感到不捨。中時新聞網 ・ 3 小時前
Lulu甜曝婚禮最新進度 陳漢典笑稱自己負責「付錢跟出席」
提到夫妻兩人分工，Lulu說：「婚禮的事情我比較有想法，漢典也有負責的地方。」Lulu表示現在所有的東西都在頭腦中，畢竟是頗忙的時間，還自嘲是忙到沒有明天的人，但只要有一點空檔就會立刻處理婚宴細節。此外，提到新節目《明星製作公司》中所衍生網路實境秀《明星開拍中》...CTWANT ・ 1 天前
陳曉暴瘦到脫相「新戲對打陳妍希」！《大生意人》霸氣逆襲成商王
陳曉在今年2月宣布和陳妍希離婚，恢單後的兩人新戲即將打對台，他近期出席《大生意人》宣傳活動，臉頰凹陷暴瘦一大圈，不少人覺得「瘦到脫相」。劇中暌違8年再次剃頭留辮挑戰「清朝裝扮（清裝造型）」，即便拍攝天氣條件嚴峻，在零下20度中，他也堅持以素顏出鏡，展現書生「古平原」的滄桑感。中時新聞網 ・ 1 小時前
蔡尚樺主播轉主持「遭嫌字彙量不足」 釣出本人親自回應
36歲主持人蔡尚樺近年事業運極佳，不只手握多個節目主持，包含《全民星攻略》、《最強的身體》等，還獲得金鐘獎益智及實境節目主持人獎肯定。不過，從主播台出身的她，日前卻遭到網友質疑字彙量不足，沒想到竟釣出本人親自回覆。中時新聞網 ・ 1 天前