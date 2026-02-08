一句「當權者」掀熱議！賈永婕再發文籲別再掩蓋林宅血案真相

賈永婕今（8）日再度在Threads發文補充說明，強調歷任執政者都應面對歷史，「當年的當權者不要再掩蓋真相，現在的當權者，請讓真相離我們越來越近」。 圖/截取自Thread

[Newtalk新聞] 電影《世紀血案》宣稱改編自震驚社會的林宅血案，卻被爆出開拍至今未曾知會當事人前民進黨主席林義雄及家屬，引發外界質疑，台北101董事長賈永婕前一日發文呼籲「當權者給交代」，相關言論持續發酵，她今（8）日再度在Threads發文補充說明，強調歷任執政者都應面對歷史，「當年的當權者不要再掩蓋真相，現在的當權者，請讓真相離我們越來越近」。

相關發言在網路迅速引發大量討論，留言區有網友直言，「歷史早就寫得很清楚，白色恐怖是在國民黨威權統治下發生的傷痛」，認為若對歷史責任避而不談或以模糊說法帶過，將造成對受害者的「二度傷害」。也有人強調，轉型正義的目的從來不是仇恨，而是誠實面對過去，「只有把歷史攤在陽光下，社會才有可能真正往前」。

另一派網友則將焦點轉向現任政府，指出轉型正義的推動關鍵在於現在的執政者，有留言提到，監察院早在2023年2月公布調查報告，認定當年情治系統在案件偵辦過程中涉及誤導偵查方向、阻撓辦案、影響媒體輿論、包庇嫌疑對象等重大違失，強調「這不是猜測，而是國家正式調查結論」，呼籲政府應加速後續處理與檔案公開。

此外，也有網友關注國安檔案解密時程，指出相關資料須待2030年才能全面解密，認為社會目前能做的，是持續監督與關注，「確保未來的當權者會站在人民這邊」。也有人支持政府提前檢視解密可能性，但同時坦言，部分關鍵證據可能早年已遭銷毀，即使公開檔案，真相仍可能像「未完成的拼圖」。

儘管立場不同，多數討論仍呈現共通訴求，有網友點出，社會追求真相並非為了報復或撕裂，而是希望釐清歷史、撫平傷痛，「知道發生過什麼，台灣才能一起好好往前走」。

隨著電影爭議與社群聲量持續升高，這起塵封逾40年的林宅血案，再度成為轉型正義與歷史責任討論的焦點。

