一句「老婆」換53萬？60歲男網路交友正妹 警一看不對勁：攏係假

臺東一名60歲陳姓男子12月11日下午匆忙趕到臺灣銀行臺東分行，表示要提領新臺幣53.2萬元，欲帶回蘭嶼作為家用，但男子神情緊張、言行異常，引起派駐該分行的保七總隊員警注意，進一步了解得知，男子掉入詐騙集團「感情詐騙」的陷阱，並成功阻攔匯款。

陳男經員警開導後驚覺受騙，並當場同意取消提款，註銷其金融卡，成功保住53.2萬元。（圖／內政部警政署保安警察第七總隊提供）

60歲陳男先前趕赴臺灣銀行臺東分行，打算提領新臺幣53.2萬元，但他的神情異常緊張，引起關注。經保七員警、銀行政風人員及行員聯合耐心詢問並徵得陳男同意後，查看其手機LINE對話內容，發現日前他透過臉書認識一名暱稱「穎穎」的女子，雙方加LINE聯繫後，對方每天噓寒問暖、培養感情，甚至互以「老公」、「老婆」相稱，成功取得陳男的信任。

60歲陳男日前透過臉書認識一名暱稱「穎穎」的女子，雙方加LINE聯繫後，對方每天噓寒問暖、培養感情，成功取得陳男信任。（圖／內政部警政署保安警察第七總隊提供）

暱稱「穎穎」的女子隨後佯稱已匯款港幣40萬元（約新台幣161萬元）至陳男帳戶，作為未來來臺共同生活的費用。不久後，詐騙集團再假冒「金管局王專員」，以需開通外幣帳戶功能為由，教唆陳男於11月底前往7-11，以店到店方式寄送個人金融卡給對方。12月11日當日，詐騙集團再度指示陳男前往銀行提領53.2萬元現金，陳男信以為真，遂依指示前來提款。

保七員警研判此為典型「假交友、真詐財」詐騙手法，經進一步查證，發現陳男帳戶已遭人在香港提領款項，損失金額約新臺幣23萬元。經員警鍥而不捨、耐心勸說與說明詐騙手法後，陳男才驚覺受騙，並當場同意取消提款，註銷其金融卡，成功保住53.2萬元，避免損失進一步擴大。

詐騙集團假冒「金管局王專員」以需開通外幣帳戶功能為由，教唆陳男於11月底前往7-11以店到店方式，寄送個人金融卡給暱稱「穎穎」的女子。（圖／內政部警政署保安警察第七總隊提供）

警方呼籲，網路交友務必提高警覺，凡涉及金錢往來、帳戶操作或要求交付金融卡者，極可能為詐騙行為，應立即撥打165反詐騙專線或向警方查證，以保障自身財產安全。

