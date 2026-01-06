一句「買黃金」露餡 豐原警銀聯手攔阻 518 萬假檢警詐騙

【警政時報 江雁武／臺中報導】臺中市豐原區一名 81 歲林姓老婦，日前誤信詐騙集團假冒檢警人員來電，謊稱其帳戶涉及洗錢案件，要求配合「監管資金」程序，指示她提領存款並購買黃金交付。所幸銀行行員察覺異狀，立即通報警方到場協助，警銀與親友合力勸說下，成功攔阻新臺幣 518 萬餘元，保住老婦多年積蓄。

豐原警分局表示，114 年 12 月 30 日上午 10 時許，豐原派出所警員洪祥傑、劉昱成執行巡邏勤務時，接獲轄內銀行通報，一名高齡婦人欲臨櫃提領高額現金，對於提領用途交代不清，神情緊張，疑似遭遇詐騙，請求警方到場協助。

警方到場了解後得知，林婦在友人陪同下前往銀行，表示欲提領 340 萬元購買黃金作為投資。然而行員關懷詢問細節時，林婦說詞反覆，情緒明顯不安，行員與友人隨即提高警覺，並以作業流程為由暫緩辦理，成功爭取時間通報警方。

起初林婦對警方戒心甚重，堅稱只是正常投資。經員警耐心說明與友人溫言勸導後，她才坦承先前接獲自稱「臺北地檢署檢察官」的來電，對方以偵辦洗錢案件為由，要求其資金接受監管，並指示提領存款購買黃金，作為所謂的「法院公證」程序。

警方進一步查證發現，林婦先前已依詐騙指示，購買兩條各 5 兩重黃金，價值約 173 萬 5 千元，尚存放家中，當天則打算提領帳戶內剩餘 345 萬元，全數再購買黃金交付詐團。員警立即指出此為典型「假檢警詐騙」手法，成功攔阻現金提領，並保住已購買但尚未交付的黃金，合計攔阻金額達 518 萬 5 千元。

林婦事後驚覺差點將畢生積蓄拱手讓人，頻頻向警方、行員及友人致謝。豐原警分局豐原派出所所長黃登貴呼籲，檢警機關絕不會以電話要求民眾監管帳戶、提領現金或購買黃金、虛擬貨幣等資產交付，民眾若接獲類似電話，務必保持冷靜，立即撥打 110 或 165 反詐騙專線查證，以免受騙。

