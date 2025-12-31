一句「走的是曹西平不是我」遭炎上 喜劇演員道歉：晚點會刪文

66歲資深藝人曹西平29日驚傳在家猝逝，消息曝光震驚演藝圈。（翻攝自曹西平臉書）

66歲資深藝人曹西平29日驚傳在家猝逝，消息曝光震驚許多人。脫口秀喜劇演員「歐耶老師」近日卻在社群平台po出「走的是曹西平不是我」，此番言論被認為是「消費死者」，事件因此炎上。後來，歐耶老師昨（30）日下午po文道歉，坦言自己做了一個很糟糕的事，「晚點會刪文，感謝大家指教」，目前原本的po文已刪除，不過仍有許多網友繼續湧入留言批評。

曹西平離世消息震驚演藝圈，許多藝人及粉絲都感到難過與不捨。由於過去歐耶老師曾自嘲跟曹西平長得有些相像，他就選在此時間點，於社群媒體Threads貼文表示，「謝謝大家關心，走的是曹西平，不是我。人生無常，務必保重。」

歐耶老師該篇po文曝光後，被認為是「消費死者」，事件因此炎上。昨天下午2點左右，歐耶老師道歉po文，坦言自己做了一個很糟糕的事，「不該用公開發文的方式，回應網友在曹大哥往生新聞下tag我 關心我的事。讓大家覺得不舒服、感覺我在消費曹大哥，非常非常的抱歉，對不起。」

歐耶老師強調，晚點會將原本的po文刪除，「感謝大家指教，以後對這樣的關心我私訊回覆就好，未來公開發言會更加謹慎。這次真的考慮不周，做了很糟糕的示範，還讓有人覺得為什麼死的不是我，真的很抱歉。」

歐耶老師後來將原本po文刪除後，還是有許多網友不埋單湧入留言，「我看不出來你是真心道歉欸！」「有時候為了流量是不是搞不清楚什麼是幽默什麼是白目了？！」「只能說你把台灣脫口秀演員檔次拉低！」「先道歉，再把這件事寫成段子自嘲繼續賺，脫口秀就是這麼簡單。」「硬要刷一波流量的概念，刪文不就動動手指的事，為什麼還要晚點再刪？是想要等流量刷夠了嗎」。

