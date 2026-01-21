一句「雅潭路」露端倪 衛兵通報警助迷途翁脫險

高齡失智翁夜間迷途，豐原警耐心陪伴助團圓。(圖／記者澄石翻攝)

【警政時報 江雁武／臺中報導】臺中市神岡區日前晚間發生一起高齡失智長者夜間迷途事件，一名七旬老翁牽著腳踏車誤闖車道，所幸在軍方衛兵機警通報及警方迅速應處下，成功化解交通危機，並協助老翁平安返家，展現軍警合作守護民眾安全的即時力量。

豐原警分局神岡分駐所於日前晚間7時許，接獲神岡區某營區衛兵通報，指稱有一名老翁在和平路與中山路口一帶徘徊，疑似迷途需要警方協助。衛兵表示，該名老翁稍早前來詢問「雅潭路」方向，但神情恍惚、語句反覆，僅不斷重複路名，無法清楚說明自身狀況，隨後便牽著一輛橘色腳踏車獨自離去，夜間獨行恐有危險，遂立即通報警方。

警方獲報後不敢大意，立即依據衛兵提供的穿著特徵與行進方向沿路搜尋。神岡分駐所警員譚士瑋在距離營區約500公尺處，發現76歲張姓老翁獨自牽著腳踏車行走於車道中央，當時天色昏暗、車流頻繁，情況相當危急。譚員立即停車上前，將老翁攙扶至路旁安全處，避免意外發生。

由於張翁當下氣喘吁吁、情緒緊張且一度無法言語，譚員耐心陪伴，待其呼吸與情緒逐漸穩定後，才進一步查證身分。經查，張翁已於當日下午5時許由家屬通報為失蹤協尋人口，警方隨即將其帶返派出所休息，並通知家屬前來接回。

張翁女兒接獲通知後趕抵派出所，對軍警即時協助表達由衷感謝。她表示，父親當日下午3時外出後未返家，因有重聽及失智情形，家屬四處尋找未果，才向警方報案，所幸在熱心衛兵與警方協助下，父親得以平安返家，讓全家鬆了一口氣。

豐原警神岡分駐所所長紀適華提醒，家中若有高齡或易走失長者，應盡量陪同外出，避免單獨行動，並可協助配戴寫有聯絡資訊的飾品或證件，亦可向社會局申請愛心手鍊，或至各分局偵查隊辦理指紋建檔，以利長者走失時警方能迅速確認身分，及早協助返家，共同守護長者安全。

