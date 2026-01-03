一句「香港是喜歡的國家」惹怒小粉紅！張員瑛慘被炎上 官方急刪片滅火

娛樂中心／蔡佩伶報導

韓國女團「IVE」人氣成員張員瑛（Wonyoung）擁有亮麗的外型，深受粉絲的喜愛，不過近日卻因為在頒獎典禮「MAMA」幕後花絮中提到香港是她「喜歡的國家之一」，慘遭中國網友炎上，如今官方也將影片下架。

近日，「IVE」YouTube官方釋出張員瑛2025年末跟隨團體參加MAMA頒獎典禮的側拍影片，只見她在鏡頭前展現活潑一面，除了透露想吃北京的烤鴨之外，還提到「香港是我最喜歡的國家（Country）之一」，豈料這一句話惹怒中國網友， 砲轟「香港是地區不是國家，這不是常識嗎？」，還揚言要抵制。

廣告 廣告

不過也有部分網友緩頰，解釋韓語中的「나라」（Nara）常在口語中被用來指「地方」或是「國度」，認為張員瑛並無政治意圖，面對張員瑛遭到炎上，雖然官方至今未做出回應，但似乎為了避免輿論繼續發酵，已經緊急刪除影片。

張員瑛驚語：「香港是最愛的國家」惹毛小粉紅！2025 MAMA幕後花絮引爆中韓網友論戰。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

A-Lin一句「那魯7-11」唱紅門市！官方幽默曬1照 打卡景點出爐

網美深夜毀滅式爆料7男星 曬床照點名鹿晗、檀健次：所有頂流都睡完了

花6990看蔡依林演唱會！她嘆「卻是990的視野」洩難忘體驗：還被噴口水

不是橋段！男星跨年舞台驚喜下跪求婚女友 「浪漫激吻」全民見證

