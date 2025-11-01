一句「香蕉你個芭樂」爆紅！資深演員馮淬帆離世 享壽81歲

曾演出港片《五福星》、《最佳損友》系列的資深演員馮淬帆驚傳離世，享壽81歲。新北市議員蔡淑君今（1）天凌晨發文證實消息，讓名言「香蕉你個芭樂」成為絕響；而他的臉書才剛悼念老友許紹雄過世，文末一句「賢弟那邊等，愚兄隨後來」讓人不勝唏噓。

馮淬帆從小在廣東出生，隨後到香港念書，1986年移居台灣後便愛上這片土地，他曾說「我不是大陸人，不是香港人，更不是台灣人，我是中華民國人」，堅持自己身分認同，也透露喜愛蔣公蔣中正，然而卻在先總統蔣公誕辰紀念日這天離世。

蔡淑君今天深夜突發文，表示聽到逝世消息心裡一陣空，讚馮淬帆是說話有戲、笑裡有故事，鏡頭前後都真誠可愛的人，「他最愛蔣公，偏偏選在這一天離開，總覺得這樣的安排，像他會做的事～有點頑皮，有點深情，又很『馮導』」，消息一出不少網友直呼「太突然了」、「驚嚇到」、「遺憾的消息...」。





馮淬帆過去時常演喜劇，有「笑匠」、「幽默祖師」之稱，《福星》、《音樂殭屍》、《精裝追女仔》系列都能看到他的身影，其中在《最佳損友》中以一句「香蕉你個芭樂」成為流行語，2010年也曾憑藉《意外》獲得香港金像獎提名，然而儘管靠喜劇成名，他卻也表示對曾演出這些作品感到恥辱，大罵「爛戲」，而他最近最為熟知的作品就屬2024年台灣鬼片《鬼們之蝴蝶大廈》的「梁伯」一角。

如今傳出逝世的消息，不少網友湧入馮淬帆的臉書哀悼，而他在3天前才發文悼念好老弟許紹雄過世，他表示沒有太驚訝，因為近年聯絡都通過許的太太代筆，「不捨是他真的走在我前面」，他還說自己也病入膏肓、苟延殘喘，「賢弟那邊等，愚兄隨後來」，不料時隔幾日一語成讖，讓人不勝唏噓再一名人離去。

責任編輯／張碧珊

