一句「駿馬奔平川」 陳偉杰春聯被解讀政治訊號

（記者陳志仁／新北報導）農曆新年將至，國民黨新北市議員陳偉杰公布 2026 馬年春聯設計，以「馬」為核心意象，引用北宋文豪蘇軾《遊徑山》詩句「勢若駿馬奔平川」，象徵新的一年行事順暢、前路開闊，祝福民眾在工作、家庭與人生規劃上都能走得穩、走得順。

圖／陳偉杰表示，春聯的本意仍是祝福民眾新年順遂，詩句本身具有豐富的文化與文字層次，能引發不同解讀也是其魅力所在。（新北市議員陳偉杰提供）

陳偉杰表示，馬年象徵行動力與前進的力量，而「奔平川」更進一步傳達「快而不亂、順而不阻」的意涵，正是多數民眾在面對變動環境時，對新年的共同期待；因此選擇該詩句作為春聯主軸，希望大家在新的一年努力向前的同時，也能走在相對平坦、安心的道路上。

春聯曝光後，也引發部分民眾聯想成語「一馬平川」，認為除新年祝福外，似乎隱含更深層的象徵意味；有支持者私下解讀，「川」字是否別具巧思，聯想到台北市副市長李四川的名字，搭配「駿馬」、「平川」的意象，彷彿暗示未來選舉局勢順暢、前途光明，為新北市政布局增添想像空間。

對此，陳偉杰回應，春聯本意仍在於祝福民眾新年順遂，詩句本身具有豐富的文化與文字層次，能引發不同解讀也是其魅力所在；無論如何詮釋，最重要的仍是市政是否穩健推進、地方服務是否真正落實。

陳偉杰也提到，自己在北海岸深耕地方已八年，持續投入交通改善、教育建設與生活機能提升，今年春聯延續「福隨偉杰伴家戶」的行動概念，將親自走訪發送春聯，把祝福送進家戶，也象徵持續陪伴地方，為新的一年累積更多福氣。

