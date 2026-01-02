另外一半相處久了，感情變淡怎麼辦？心理學家12道「找回新鮮感」的小提問

適時提問會給你很多重要資訊，表示你正在專注聽對方說話，讓他們感覺你對話題感興趣、很關心討論的主題，也很在乎他們。問了問題，代表你知道這件事了，可以公開談論，讓你們都能更清楚的看到問題。

提問還可以緩和激烈的對話，避免情緒失控；提問也能給你思考時間，避免輕率的下結論、犯下會後悔的錯誤。對方有時可能會不喜歡你的問題，也許你在釐清應該是對方的過失而不是你的，就算對方不喜歡，你還是有權利提出問題。

提問可以讓我們更深入了解他人廣闊神祕的內心世界，在那裡一探究竟。或許他們內心充滿了澎湃的熱情、柔軟的渴望、回憶和幻想、複雜的情感，以及各種不同層次和深度的思想交織，一切都在不斷的翻騰湧動，這些本身都非常迷人。最重要的是，當我們更了解他人時，也能更了解自己。

讓感情升溫的提問小技巧

身為一名治療師，我的工作需要經常提問，再加上我結婚多年，與另一半同甘共苦經歷了很多挑戰，還養育了2個孩子。就像醫學界所說的：良好的判斷力來自經驗，而經驗來自於犯過的錯誤。因此，我想分享一些我從經驗中學到的事！

1.有好的目的

提問時不必像檢察官似的質詢對方。你或許想要弄清事情的真相，例如想了解兒子週六晚上到底打算做什麼，或想知道即將到來的商務會議中自己的角色定位等。但是，在提問的時候，應該盡量避免讓人感受不好。





2.保持語氣柔和

對回答問題的人來說，被人問到問題（尤其是一連串的），可能會感覺受侵犯、批判或控制。舉例來說，孩子們在回答問題之後，經常面臨責罵或其他懲罰。你可以先與對方確認是否願意接受提問，同時放慢提問節奏，避免像連珠炮似的丟出問題。不妨穿插一些私人感受和經驗，盡量與對方的情感深度相符，這樣他們就不會覺得自己將底牌全部攤開，而你卻有所保留。





3.保持興趣

你在與人交談時，可以感受到對方的注意力是否飄忽不定，而對方也會察覺到你是否也是如此。在對話中，我們應該要保持專注，而不是分心查看手機訊息，或思考接下來要說什麼。

嘗試抱持一種「初學者的心態」或「什麼都不知道的心態」，保持好奇心、開放態度和耐心。你想要更了解什麼事？試著在對話中找到生動、新鮮、豐富、有意義的、有用或深刻的東西。揚起眉毛，點頭示意，或是靜默一下，都是請對方繼續說下去的信號。





4.繼續問下去

如果你覺得對方的回答還是很模糊不清，還有更多需要了解的地方，不妨再次提問，也許採用不同的問法。你可以解釋清楚自己還不太明白的地方，但是不要帶著指責的語氣。令人驚訝的是，很多人其實常常會答非所問。你可以提出一些額外的問題，以幫助釐清關鍵事實，或探索對方更深層面的想法、感受和意向。





5.走進內心的提問例句

關於事實或計畫的問題通常比較簡單明確，而當問題牽涉到對方的內心世界時，往往很含糊、情緒波動，不好解決。以下是一些建議的提問方式：

．你覺得 怎麼樣？你對 感覺如何？

．你欣賞 的什麼地方？你認為哪些方面進展順利？有什麼令人安心的事嗎？你喜歡 的哪些地方？

．你對於 感到困擾（或擔心）嗎？是什麼原因讓你感到焦慮（或沮喪、傷心、憤怒等）？除了 之外，你還有其他感受（或需求）嗎？

．這讓你想起什麼事？這對你來說有什麼重要的背景或原由（例如，我們之間過去不愉快的經歷，再一次錯失升遷機會）？

．你期望的結果是什麼？對你來說，當中最重要的事是什麼？

．你覺得我這個人怎麼樣？你喜歡我的哪些特質？不喜歡我哪些地方？你希望我怎麼說或怎麼做呢？如果有1、2件重要的事你認為我應該先處理，會是什麼事呢？

．你若得到了你想要的，會是什麼情況呢？你若從我這裡得到了你想要的，會是什麼情況呢？從此以後，你希望是怎樣的情況？

．還有其他的問題嗎？你能再多講一些有關於 的事嗎？

讓感情更深厚的問題範例

情侶相處久了之後，感情可能會變得平淡、感覺很疏離，甚至失去新鮮感。讓愛情重新活躍的一個好方法是學習關於對方的新事物，以下提供一些範例問題。不是要你扮演治療師，你只是一位感興趣的朋友。你可以根據感覺，適度提高或降低問題的深度。如果你願意，你可以提議彼此輪流提問。當然，你也可以自行添加一些問題！

1.你最早的記憶是什麼？

2.你小時候最喜歡的親戚是誰？你都和他們一起做什麼？

3.小時候，你入睡時會想像或思考什麼？現在呢？

4.年輕的時候，你最喜歡做什麼？有什麼特別的回憶嗎？現在，你獨自一人時最喜歡做什麼？跟我在一起時，又最喜歡做什麼呢？

5.小時候，你有最喜愛的寵物嗎？

6.你的初吻是什麼時候？感覺怎麼樣？

7.離開家對你來說是什麼感覺？你很渴望離家還是不想離開呢？

8.你認為你的人生中有哪些重要的轉捩點？

9.你喜歡思考或想像什麼？

10.如果你可以成為《魔戒》（或其他知名著作）故事中的任何角色，你會選擇哪個角色？為什麼呢？

11.如果你生活在2萬年前的原始部落中，你會自然的被什麼任務吸引？

12.如果你能讓10億人每天花5分鐘做一件事，你會選擇什麼事呢？

還有一個探索問題的好方法，就是一起觀看彼此童年時期或成年後的照片。你在看著照片中的人物時，可以想像對方過去的生活，引發更多好問題。

你可以和伴侶一起進行一種練習，反覆問對方同一個問題，然後交換角色。可能的問題包括：你喜歡我哪些地方？你希望我們的關係是什麼樣子？該怎麼做才能讓你信任我？未來的日子你對自己有什麼期望？

在回答問題時，要直覺說出腦中浮現的想法，除非你認為這樣會傷害對方，或是會透露出你還沒準備好要談論的事。留意自己是否有在修飾答案，看看是否能夠更坦誠的表達自己。

如果你是提問者，接受對方說的任何話，表示感謝，然後再次提問。可以要求他們簡單澄清一些事情，然後繼續重複問問題。如果對方回答了一些你想進一步探究的事情，就先記在心裡，稍後再回來討論。

這個練習可以快速讓對話進入深層次的探討。相同的問題經過十幾輪之後，也許就沒什麼新東西可說，覺得這個問題已經探討得很透徹了，至少目前如此；那麼不妨換個問題，或轉換角色，由另一人提問。

總而言之，提問真的沒關係，一般人通常都歡迎朋友問他們問題。你可以相信自己的好目的和善良的心。

