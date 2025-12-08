另涉虐待2幼童！孩子肛門紅腫、潰爛 保母劉彩萱辯原因：喝水解奶粉炸屎

保母劉彩萱因虐死1歲童剴剴一審遭重判無期徒刑，現正上訴高院，又涉虐待2童另案由北院審理中。資料照。廖瑞祥攝



保母劉彩萱、劉若琳姐妹涉嫌虐死1歲男童剴剴，一審分別重判無期徒刑、18年徒刑，現由高等法院審理中。檢方另查出蔡姓及潘姓幼童也遭毒手，對於檢方指控他怠於更換潘童尿布，導致他肛門紅腫、潰爛，劉彩萱今（12/8）日出庭辯稱，她每2小時就替潘童換一次尿布，因為潘童喝的是「水解蛋白奶粉」，才容易排便，強調尿布疹是尿布品牌所導致。

調查指出，劉姓姐妹前（2023）年4月間，分別接受托育照顧潘童及蔡童，涉嫌讓潘童一腳跨站椅子上、一腳蹲馬步站地上，導致他「上不去也下不來」，驚嚇嚎哭，劉彩萱還怠於更換尿布，放任潘童嚴重尿布疹。劉彩萱也涉嫌將蔡童雙手反綁於椅背，雙腳捆綁於餐椅上，限制蔡童移動。劉若琳則放任其托育的林童反覆拉扯蔡童奶嘴掛繩，緊勒脖子再放手彈擊蔡童眼睛、臉部及頸部，甚至拍影片取樂。

台北地檢署依《刑法》妨害幼童發育罪、傷害罪及強制罪，對劉彩萱、劉若琳提起公訴。

保母妹妹劉若琳因虐死剴剴一審遭重判18年，現正上訴高院，又涉虐待2童另案由北院審理中。資料照。廖瑞祥攝

不過，劉彩萱日前出庭僅承認綑綁，但辯稱是為了蔡童安全，至於潘童尿布疹情形在她接手照顧時就有，因為之前用尿布都沒事，她還曾為此和母親莊姓女子討論更換尿布品牌。她還辯稱，潘童是自己爬上椅子，因為當時他正值探索期，在學習走路，她認為潘童有能力攀爬，因此也鼓勵他靠自己下來，潘童下來以後，她還不斷給予口頭稱讚「你很棒」，時間大概只有幾分鐘。

台北地院今（12/8）日開庭，劉彩萱再度為自己辯解，表示蔡童剛喝完奶時必須避免躺下否則會溢奶，她才會用毛巾將蔡童固定在椅子上。她也說，接手照顧潘童時，她每2個小時就會更換一次尿布，是因為潘童喝「水解蛋白奶粉」容易排便，強調尿布疹是尿布品牌導致，且家長更換品牌以後情況也有好轉。

至於讓潘童一腳站椅子、一腳蹲馬步，劉彩萱辯稱，她當下只覺得潘童還在探索期間，年紀還小很可愛，她有拍攝下來要給家長看，但忘記最後有沒有傳。她還說，當時四周都是軟墊，潘童不會有危險，所以沒有立即伸出援手，強調潘童雖然有大哭，但最後也有順利下來，沒有受傷。

