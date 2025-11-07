另設公司賺價差海撈上億！ 全國第二大銅供應商前董遭起訴

名佳利公司前董座林世強等3人遭檢方依背信罪起訴。（圖／翻攝畫面）

名佳利金屬工業公司，遭人檢舉自2020年起由時任董事長家族在外私設公司，並用進口的銅原料加價以後轉賣給名佳利，以此賺取將進2億元的價差，並導致名佳利4615萬餘元的損失。台北地檢署今（11月7日）偵結此案，依照背信罪起訴涉案的名佳利負責人林世強等3人，並建請法官處以4年、3年、2年6月的刑期，沒收不法所得。

名佳利金屬工業於1978年所成立，主要提供銅合金製品鍛造的相關服務，是全國第二大的銅進口商，其生產以及開發的產品主要被運用於電腦產品、通訊產品、消費性電子產品等。名佳利本於1992年掛牌上市，但因為老董發生炒股案以後，於2003年被勒令下市。

檢方在偵辦此案期間，已向法院聲請扣押「聯華鋁業」銀行帳戶存款1億9047萬112元獲准，而根據起訴書，名佳利前董座林世強疑似透過家族成立的聯華鋁業公司，另外進口銅原料以後，再加價賣回名佳利，並以此方法賺取中間價持，4年內賺取上億元的不法獲利。

台北地檢署今日偵結此案，依照背信罪起訴林世強、林秋君、名佳利財務部主任黃美珍3人，並認為3人毫無悔意，分別向法官建請處以4年、3年、2年6月的有期徒刑，並沒收不法所得。

