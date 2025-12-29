另類元旦活動！《大濛》票房破7300萬推「元旦燒餅場」 驚見男星現身影院打掃

宋芸樺返台秒力挺電影《大濛》，更豪氣表示：「我要包場。」華文創提供

電影《大濛》上映全台票房突破7300萬，片商除推出每週觀影特典引發影迷瘋搶收藏外，也將於元旦當天在西門國賓鉅院舉行《大濛》「元旦燒餅場」特別活動，邀請影迷在新年的第1天走進戲院，搭配電影情節，品嚐熱騰騰的燒餅！

《大濛》上映後包括導演陳玉勳與演員們分批勤跑映後，發生許多趣事，像是片中飾演拐騙阿月（方郁婷 飾演）的「阿林仔」胡智強，曾在映後分享自己其實也在電影院打工，近日更被觀眾巧遇「另類映後」。當時電影散場後，他穿著影城員工制服走進影廳打掃，還學起趙公道的經典台詞「走囉」，自我介紹說自己是「阿林仔」。

胡智強驚喜出現影城，令全場觀眾又驚又喜。華文創 提供

一開始觀眾半信半疑，直到影廳內其他同事齊聲附和「真的啦」，才讓全場又驚又喜，紛紛上前打招呼。觀眾開心在社群分享：「遇到胡智強的另類映後，好棒的一天～我要去二刷！」此外，在片中飾演阿月女兒的宋芸樺，近日自美國返台後也透過社群發文力挺，直言：「回來做了很多事，最推的就是《大濛》」，更豪氣表示：「我要包場，會來的＋1！」



