另類富翁！買60坪透天「竟有5間廁所」 網笑：防疫旅館等級

買房格局百百種，一名網友分享自己在桃園市區購入一棟中古透天厝，實際入住後才發現，房子在沒有加蓋或二工的情況下，竟然配置了多達5間廁所，讓他忍不住自嘲，好像有「廁所恐慌症」一樣。

一名網友分享自己在桃園市區購入一棟中古透天厝，竟然配置了多達5間廁所。（示意圖／Unsplash）

原PO在Dcard以「買了一間擁有五個廁所的中古屋」為題發文表示，這棟透天厝格局完全依權狀呈現，並沒有後續改建，卻出現相當少見的配置。他指出，整棟房子不含地下室總坪數約60坪，除了車庫、地下室、客廳與廚房外，還隔出了8個房間並搭配5間廁所。

不過，原PO也坦言，雖然房間數量不少，但每一間空間都偏小，他笑稱，自己現在最常對外介紹的不是房間，而是「我家有五間廁所」，甚至自嘲這樣的格局，看起來像有「廁所恐慌症」。

貼文引來大量網友留言調侃，「恭喜，廁所富翁」、「原本已經覺得我家四間廁所天下無敵，想不到還有你這廁所將軍」、「我家改裝之前是有五個客廳，也算是個廳長了」、「我家有七間廁所，防疫期間，我都說：我家就是防疫旅館的規格」、「停水的時候完全不用怕，有五間廁所可以支援，羨慕了」、「還好啦，我家有九間」。

