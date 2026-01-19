另類的冤家路窄 員警6天內二度逮21歲柯姓監控車手

cnews204260119a09

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台中市第六警分局何安派出員警，短短不到1週內，兩度查獲同1名詐欺集團的監控車手，而且「抓人的，還是同1批警員」。第六警分局表示，現場執勤員警忍不住直呼：「怎麼又是你！」。原來，21歲柯姓男子，先是員警抓捕17歲取簿車手時，因負責監控而落網。不料6天後，同1批員警埋伏逮另1名取簿車手時，竟發現又是柯姓男子。員警不禁搖頭，真是另類的冤家路窄。

第六警分局表示，轄區何安派出所接獲多名被害人報案指稱，帳戶疑遭冒用、提款卡遭詐領等。警方循線成立專案小組，鎖定被害人遭誘騙寄送金融卡的包裹流向，由員警前往埋伏，當場查獲負責收取金融卡的17歲取簿車手及負責監控的柯姓男子等，2人當場被逮依法移送偵辦。

廣告 廣告

cnews204260119a08

警方表示，6天後何安派出所，再度接獲詐欺案件情資，還是由相同1批員警出馬埋伏，趁1名男子現身準備取件時，一擁而上，表明身分逮人。沒想到定睛一看，來取貨的竟就是6天前，才剛被他們親手查獲的柯姓男子。「怎麼又是你！」員警也不禁脫口而出，柯嫌則當場語塞。現場則查扣被害人金融卡、存簿及手機等，柯嫌也再次被帶回派出所內詢問，依法移送台中地方檢察署偵辦。

第六警分局提醒，詐騙集團常以「高薪、輕鬆、快速拿錢」，吸收年輕人擔任車手。但一旦踏入，就是刑責纏身、反覆進出警局的開始，也將背負揮之不去的刑案紀錄。

照片來源：台中市警方提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

大貨車臨檢站前不動 駕駛竟是12案詐欺通緝犯

春節加成 北北基計程車2月11日到2月22日一律按表收費

【文章轉載請註明出處】