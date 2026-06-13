另類的季節限定風景！ 雲林提供200處花生曬場

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

雲林第一期作花生進入採收期，縣府召集相關單位盤點200處合法路段做為曬場，提醒農民做好交通安全措施。(記者黃淑莉攝)

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林第一期作花生進入採收期，為方便農民曝曬花生，縣府召集主要花生產地的鄉鎮公所、縣警察局、農田水利署雲林管理處、台糖公司等單位研商，盤點可做曬場的路段及空地，共計有200處，提醒用路人行經時注意。

雲林縣是全國主要花生產地，今年第一期作種面4481公頃，花生採收要曝曬至乾燥，每年6月即可見農民在路旁、廟埕曬花生，卻也衍生交通安全與責任認定等爭議，縣府邀集相關單位協調，利用人車流量較低的路段、廟埕或空地規劃合法曬場。

廣告 廣告

縣府農業處長魏勝德表示，目前有崙背鄉、東勢鄉、虎尾鎮及土庫鎮等4個鄉鎮完成盤點，共提供200處合法曬場，崙背崙前村至枋南村等9村共規劃60處；東勢鄉月眉村、同安村及嘉隆村等3村共規劃5處；虎尾鎮頂溪里至惠來里等22里共規劃58處；土庫鎮興新里至西平里等13里共規劃77處。

魏勝德說，農民有使用需求，可向公所洽詢申請，使用時要在前後40公尺設置交通錐、連桿等警示設施，夜間也要加裝警示燈或爆閃燈等照明設備，提醒往來車輛注意，確保交通安全及自身權益，警方也會將有申請的曬場路段列入護農專案加強巡邏路段，守護農民的心血。

另因應梅雨季節與花生採收期重疊，縣府也邀請機械廠商提供乾燥機烘乾花生的操作步驟及技術，目前縣內共有1300多台可用來烘乾大蒜及花生的小型乾燥機，也可洽詢台南農業改良場輔導設置的大型乾燥示範場，有土庫的秝豪花生循環乾燥場、元長的敏捷冷凍土豆加工廠。

【看原文連結】

更多自由時報報導

第一桶金已不是100萬？AI估「2026最新門檻」 金額嚇壞網友

逕流係數再提升 曾文水庫8天進帳可望達9位數

大進補！曾文水庫蓄水量破億 南化蓄水率8天成長40％

斷交3年多欠錢沒還！宏都拉斯竟欠台灣上百億 真實數據大曝光

