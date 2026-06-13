另類的季節限定風景！ 雲林提供200處花生曬場
〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林第一期作花生進入採收期，為方便農民曝曬花生，縣府召集主要花生產地的鄉鎮公所、縣警察局、農田水利署雲林管理處、台糖公司等單位研商，盤點可做曬場的路段及空地，共計有200處，提醒用路人行經時注意。
雲林縣是全國主要花生產地，今年第一期作種面4481公頃，花生採收要曝曬至乾燥，每年6月即可見農民在路旁、廟埕曬花生，卻也衍生交通安全與責任認定等爭議，縣府邀集相關單位協調，利用人車流量較低的路段、廟埕或空地規劃合法曬場。
縣府農業處長魏勝德表示，目前有崙背鄉、東勢鄉、虎尾鎮及土庫鎮等4個鄉鎮完成盤點，共提供200處合法曬場，崙背崙前村至枋南村等9村共規劃60處；東勢鄉月眉村、同安村及嘉隆村等3村共規劃5處；虎尾鎮頂溪里至惠來里等22里共規劃58處；土庫鎮興新里至西平里等13里共規劃77處。
魏勝德說，農民有使用需求，可向公所洽詢申請，使用時要在前後40公尺設置交通錐、連桿等警示設施，夜間也要加裝警示燈或爆閃燈等照明設備，提醒往來車輛注意，確保交通安全及自身權益，警方也會將有申請的曬場路段列入護農專案加強巡邏路段，守護農民的心血。
另因應梅雨季節與花生採收期重疊，縣府也邀請機械廠商提供乾燥機烘乾花生的操作步驟及技術，目前縣內共有1300多台可用來烘乾大蒜及花生的小型乾燥機，也可洽詢台南農業改良場輔導設置的大型乾燥示範場，有土庫的秝豪花生循環乾燥場、元長的敏捷冷凍土豆加工廠。
更多自由時報報導
第一桶金已不是100萬？AI估「2026最新門檻」 金額嚇壞網友
逕流係數再提升 曾文水庫8天進帳可望達9位數
大進補！曾文水庫蓄水量破億 南化蓄水率8天成長40％
斷交3年多欠錢沒還！宏都拉斯竟欠台灣上百億 真實數據大曝光
其他人也在看
SpaceX登陸納斯達克！開盤衝破160美元，馬斯克晉升首位「兆美元富豪」
由馬斯克（Elon Musk）掌舵的航太、衛星兼人工智慧（AI）巨擘SpaceX，即將在台北時間12日21時30分起，正式在美股掛牌發行上市（IPO），最新消息指出，該公司成功募集其750 億美元（約新台幣2.37兆元）資金目標，將以每股135美元（約新台幣4271元）的發行價掛牌發售。最新數據顯示，預測市場Polymarket上高達70%比例，看好Spac......
中職》台灣旅外選手36人是韓國數倍 洪一中：你真的很好再出去
日本、韓國高校畢業潛力股絕大多數從本國職棒起步，成熟後經由競標制度拿大聯盟合約，台灣近年來愈來愈多高中畢業選手旅外起步，但真正升上大聯盟的選手屈指可數，台鋼雄鷹總教練洪一中認為，「棒球人來講，我是覺得，你真的很好再出去，老實講不用急，很多高中囝仔心智還沒成熟，送出去未必是好事。」
台股盤前／SpaceX上市狂飆19%！台積電期貨盤後上漲15元 台股續攻有戲
美伊和平協議傳出突破進展，加上SpaceX以史上最大IPO之姿掛牌首日飆漲逾19%，帶動美股四大指數全面收高，費城半導體指數上漲1.52%。在美股利多激勵下，台指期夜盤勁揚487點，台積電期貨盤後上漲15元，市場風險偏好快速回升，台股下週一（15）日有機會延續前一日強彈千點的反攻氣勢。
歐子喬全額獎學金赴美讀高中 媽媽發聲感謝：有機會能為國家效勞
記者陳立勳／台北報導新明國中15歲台灣與南非混血好手歐子喬今年畢業，選擇前往美國就讀高中，引起不少討論，將選擇前往美國就...
G6出現 丁丁幫助伯朗彌補得分缺口 領航猿隊搶回台北客場第一勝
【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】桃園璞園領航猿隊3大板凳丁恩迪、林正、譚傑龍終於有機會參加總冠軍賽了，領航
中職／台新新光獅傳加盟！彭政閔喊樂觀其成 點新竹、屏東是潛在主場
中華職棒目前維持6隊規模，隨著近年整體環境持續成長，外界也關心未來是否有機會再增加新球隊。對此，中信兄弟二軍總教練彭政閔表示樂觀其成，認為只要有企業願意投入資源，增加球隊對整體環境是加分的。
SpaceX上市首日飆22%！馬斯克身價「超越台灣GDP」 成首位兆萬富翁
由特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）領導的太空科技公司SpaceX於12日正式掛牌上市，首日交易表現亮眼，盤中股價一度飆升22%，衝上每股165美元高點，帶動公司市值強勢突破2兆美元大關。隨著持股價值大幅攀升，馬斯克的個人身價也一舉超越台灣及新加坡的國內生產毛額（GDP），成為史上首位身價突破1兆美元的超級富豪。
美伊和平協議露曙光！德黑蘭自封贏家 川普盼數日內簽署
美國與伊朗週五釋出強烈訊號，雙方已就結束戰爭的和平協議文本達成共識。美國官員透露，華府預計將在未來幾天內簽署初步協議；然而，伊朗方面則高調宣稱，伊朗已在這場與美國的衝突中勝出。
BBU需求帶勁！「電池模組廠」下半年營運大躍進 法人喊價420元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導受惠AI伺服器備援電池（BBU）需求強勁，電池模組廠順達（3211）於股東會上指出，今年營收可望維持雙位數成長，其中非IT業務...
資料中心+智慧電網需求飆！「電源大廠」5月營收達29億創同期新高 昨股價一度收復60元關卡
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導金仁寶集團旗下電源供應大廠康舒（6282）近期公布新一期營收，其中5月份合併營收為29.4億，月減6.73%、年增26.19%，創下同...
高雄驚傳爆炸聲！火災濃煙滾滾如地獄場景 市府出手了重罰工廠五百萬
即時中心／高睿鴻報導高雄今（12）晚不安寧！大約晚間7點多，岡山區本工五路有間處理廢棄物工廠，突然傳出重大火警，火勢一度燒得極為猛烈；現場不僅出現亮到刺眼的大範圍火光，且黑煙滾滾，甚至還傳爆炸聲，宛如地獄場景。據悉，環保局當時是透過雲端監控系統發現黑煙，經查，確認為工廠倉庫區釀災，由於現場有太空袋、重油等助燃物，火勢不僅迅猛，且還出現明顯粒狀污染物。據悉，高雄市環保局進行空污檢測後，確定裁罰工廠500萬並勒令停工。
NBA總冠軍賽》張政禹原看好馬刺4比2封王 兩場關鍵時刻被逆轉直呼「馬刺太年輕了！」
中華職棒味全龍隊張政禹是資深NBA球迷，長期關注NBA賽事，近期總冠軍賽打得火熱，賽前預測聖安東尼奧馬刺會以4比2奪冠的他，面對目前紐約尼克在系列賽取得3比1領先，也忍不住直呼「馬刺太年輕了！」
訪美吃癟怨民進黨搞的！「1關鍵」粉專酸爆鄭麗文：賴能指揮老美？
國民黨主席鄭麗文訪美行程受阻，原訂與美國官員的會面遭無預警取消。鄭麗文憤怒指控是民進黨在美國國會造謠，才導致其吃閉門羹。然而媒體揭露，美方取消行程主因疑為不滿其近期對台軍售的爭議言論。對此，臉書粉專「打馬悍將」發文狠酸，質疑賴清德難道已強大到能指揮美國？網友也紛紛湧入留言嘲諷鄭麗文「丟臉丟到國外」。此事件引發各界高度關注，也讓台美關係的互動與外交立場再度成為熱門討論話題。
中國砸46億殺進！日本龍頭受挫股價腰斬 謝金河示警：1類台廠挑戰來了
財信傳媒董事長謝金河12日在臉書指出，雖然Ai軍備競賽帶動高階銅箔基板及玻纎布的超級大行情，台光電股價甚至一度大漲到5635元，但壟斷最高階市場的日東紡織股價率先腰斬，讓他直呼不尋常，斷言「玻璃纖維布的挑戰時刻來了！」
鋒面徘徊！今午後防瞬間強降雨 明起「劇烈天氣」再炸
今(13)日滯留鋒在北部海面，各地略好轉、氣溫升，氣象專家吳德榮指出，午後仍有強對流發生的機率，需注意瞬間強降雨的發生，明日、下週一滯留鋒略往南移，迎風面西南部有劇烈天氣威脅，需特別留意。
假日優惠！超商咖啡下殺29元 拿鐵寄杯買49送50
萊爾富超商Happy Hour週六日優惠來了！大杯美式／大杯拿鐵限時特價29元，另外還有超省寄杯優惠，大杯特濃美式買49送50，大杯特濃拿鐵買49送50，活動到6月30日。
短短幾分鐘拉回半根！「被動元件巨頭」一度衝919元漲停 網抖：900蛙要套幾年
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導受惠AI伺服器、高階被動元件需求持續升溫，被動元件龍頭國巨（2327）於昨（12）日成為台股盤面焦點，股價開盤後在買盤...
美將伊朗民主人士驅逐至「中非」 律師驚呼：超級危險
美國政府近日將一名伊朗民主活動人士驅逐出境，但目的地卻是與其毫無關聯的「中非共和國」。律師痛批此舉「超級危險」，並擔憂當事人可能面臨被轉送回伊朗的致命風險，引發人權團體高度關注。
隊長經紀人惹議1／爆爛帳風波又捲合約爭議 陳傑憲經紀人回應了
去年3月，統一獅隊長陳傑憲的蔡姓經紀人與躍樂運動行銷股份有限公司爆發財務糾紛，陳傑憲第一時間發聲力挺蔡，表示雙方仍維持合作關係。風波好不容易平息，本刊又接獲爆料，指蔡曾將旗下球員的薪資當作投資標的，有意找人簽約投資球員，以人頭計價，一名球員一年收10萬元，要金主投資，讓金主從中抽傭當分潤，後來引起爭議，蔡才罷手。沒想到蔡去年爆出財務糾紛後又另起爐灶，讓知情人士擔心恐有球員權益受損，決定揭露蔡的離譜行徑。
英王室授勳！影后海倫米蘭、黑色安息日吉他手榮譽上榜
英國公布最新授勳名單以慶祝英王查爾斯三世（King Charles III）官方生日。本次名單星光熠熠，包括奧斯卡影后海倫米蘭、重金屬樂團「黑色安息日」吉他手 Tony Iommi 及多位女足功臣皆榜上有名。