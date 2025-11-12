另類紀念國父誕辰 國民黨邀街舞團體唱跳、Rap高唱「羊群變獅群」

今天是國父孫中山誕辰紀念日，國民黨在黨部以「羊群變獅群、Lion Up」為題，透過青年街舞團體、Rap歌手的歌舞紀念。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

今天是國父孫中山誕辰紀念日，國民黨在黨部以「羊群變獅群、Lion Up」為題，透過青年街舞團體、Rap歌手的歌舞紀念。主席鄭麗文說，天下為公的理想絕不是天邊遙不可及的彩虹，而是必須一步步堅持、逐步實現。

鄭麗文宣示，國民黨不只要帶給2300萬人美好的未來與兩岸的和平，甚至帶給整個人類和平大同，而要讓此理想不再是幻想跟夢想，是一代接一代都要努力實踐的目標。

鄭麗文說，黨不忘初衷、追求理想、絕不畏怯，不憂讒畏譏、瞻前顧後，對的堅持到底，就能感動、贏得青年的心。

不過今天活動上，國父曾姪孫女孫雅麗雖受邀參與致意，但主持人第一時間介紹與會貴賓時，並未提及孫，直到黨副主席李乾龍提醒才介紹。

鄭麗文表示，今天的表演，將孫中山堅持的，也是國民黨最高境界理想的禮運大同篇，融入年輕世代最熟悉與喜愛的語言，透過舞蹈、音樂，他們才是真正穿透國際、不分時代、撼動人心的元素。

鄭麗文說，年輕人已經用他們歌聲與舞蹈證明仍舊能感動全世界的年輕人，讓大家看到國父思想絕對不是大家想像的太老了、過時了、教條的。

鄭麗文表示，孫中山創辦興中會時才28歲，辛亥革命成功才45歲，如今呼應百年前轟動全世界、驚動亞洲、在人類歷史上創下光輝一頁，成立亞洲第一個民主共和國，革命過程沒有退卻、拋頭顱、灑熱血的都是年輕人。

鄭麗文說，國民黨一直說要造王者，今天在舞台上就是全世界公認的King，他們將天下為公的大同思想，用最年輕語言，在國際舞台上接受全世界掌聲肯定，這也是國民黨要學習的。

鄭麗文表示，國民黨說要給年輕人舞台，成年輕人孵化器、催化劑時，但今天年輕的表演者，年紀輕輕得到掌聲前，多少不為人知的艱苦、辛酸，走到今天在舞台上發光發熱成台灣之光，要向這群年輕人學習、致敬。

