另類綠白合？獲聘最高檢廉政會報委員 謝立功：司法改革漫長 雖千萬人吾往矣
民眾黨前黨主席柯文哲深陷政治獻金、京華城案，預計12月進行言詞辯論。民眾黨前祕書長謝立功24日晚間發文表示，自己獲聘為最高檢察署的廉政會報委員，這一年來很多人對司法產生質疑，「司法改革之路漫長，雖千萬人吾往矣！」
謝立功24日晚間於臉書發文表示，今天是個特別的日子，自己與徐仁輝教授獲聘為最高檢的廉政會報委員，並首次參加會議。
謝立功提及，會中看到最高檢自製宣導影片、桌曆等創意，也了解在《公益揭弊者保護法》、反賄選、防詐騙、守護國安等法令宣導上的突破，其中他特別呼籲揭弊者保護委員會必須保障吹哨者。
謝立功說，不可諱言，這一年來很多人對台灣司法產生質疑，最高檢許多舉措，將關乎社會大眾對台灣司法體系的信心，「檢察總長加油！司法改革之路漫長，雖千萬人吾往矣！」
