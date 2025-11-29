另類綠白合！蘇巧慧同台「盛湯圓」暖心舉動 陳世軒：非常謝謝祝福

記者楊士誼／台北報導

2026九合一大選倒數一年，各黨也勤跑行程。參選新北市長的民進黨立委蘇巧慧今（29）日參加宮廟行程時表示，自己盡量出席選區內的校慶運動會，大家看到她無數次就是展現和大家站在一起努力的心意；民眾黨新北市議員陳世軒也與蘇巧慧同台，蘇巧慧更替他盛湯圓，也令陳世軒表示「非常謝謝委員的祝福，我收到了，也把湯圓吃了，保佑明年順利」。

蘇巧慧表示，今天開始距離明年的投票日剩不到一年 ，這段時間以來都是照著節奏勤快的在大街小巷穿梭。她表示，今天也按照過往的行程，在樹林、鶯歌、新莊的校慶和運動會自己都盡量親自出席 ，不但剛剛跑完了校慶、運動會 ，現在也參加媽祖來台260週年和建廟的慶典 ，這一年來大家都看到她無數次，這種心意就是要和大家站在一起、聽大家的聲音 ，為所有新北市民努力。

至於接下來是否會有帶小雞行程？蘇巧慧說，所有的行程都公開 ，且可以看出民進黨議員在地方上也都非常勤快，團隊也很堅強 ，在所有行程當中大家常常會遇到 。未來這種機會會更多 ，自己也一定會盡全力讓明年民進黨議員在新北選舉中可以順利連任、新人當選、議會過半。

和蘇巧慧同台的民眾黨議員陳世軒受訪表示，上午的宮廟行程是地方盛事，因此過來參拜。而蘇巧慧幫他盛湯圓，陳世軒對此也說「非常謝謝委員的祝福，我收到了，也把湯圓吃了，保佑明年順利」。他指出，上一場活動也有遇到蘇巧慧，因這是蘇的選區，因此兩人在地方上經常遇到彼此。

至於是否會和民眾黨主席黃國昌合體跑行程？陳世軒說，他每天都跟黃國昌合體到處走，黃國昌勤走基層也耕耘地方，此外之後也會上架與黃國昌的合體看板。

面對蘇巧慧幫盛湯圓的暖心之舉，陳世軒則表示收到祝福了，他也把湯圓吃了，期待明年順利。（圖／翻攝畫面）

參與宮廟參拜行程，蘇巧慧與民眾黨新北議員陳世軒同台。（圖／翻攝畫面）

