另類耶老！美.加.日.韓戰機合作 空投物資助弱勢

即時中心／何馨報導

美國太平洋空軍（PACAF）在23日宣布，與加拿大、日本與南韓聯手執行今年第74屆的「耶誕空投」（Christmas Drop）行動已完美落幕；各國運輸機將生活物資品空投至太平洋多處偏遠地區，包含民生物資、藥品、食物、玩具等禮物的包裹，向密克羅尼西亞、馬紹爾及帛琉境內的59座偏遠島嶼約5萬6千名居民，獻上耶誕佳節溫暖祝福，也助增進人道救援、災害防救（HA/DR）作業互通性。

美國太平洋空軍 （PACAF）表示，今年第74屆「耶誕空投」行動，由駐日美軍第374航空遠征聯隊（AEW）擔單，並與皇家加拿大空軍、日本自衛隊及南韓空共同聯手，派遣C-130運輸機與地勤人員進駐關島；從本月3日至16日間執行多趟長程任務，空投270組內含民生物資、藥品、食物、玩具和禮物的包裹。

美國空軍也指出，多國部隊在行動中展現卓越的「彈性戰鬥部署」（ACE）能力，可將戰術空運能量自原本駐地迅速移往關島，同時透過各項任務簡報與經驗交流，順利完成任務。在向區域友邦提供人道援助同時，也有助提升各國人員經驗交流、強化裝卸、空投等多項課目作業互通性。各國機隊也利用任務尾聲，並在安德森空軍基地舉行「大象走路」（Elephant Walk）大規模密集隊形演練，展現團結力量。

日本防衛省也表示，自衛隊隊員也運用此次部署任務契機，在關島與美國、澳洲及印度攜手執行「印太後勤網絡」演訓，擬定災害危機情境模擬執行快速空運作業演練，共同傳遞守護「自由與開放的印太」（FOIP）承諾。

聖誕空投行動源自於1952年，最開始是一項美國空軍的訓練任務，因該行動為部隊提供了進行人道主義援助空投的訓練機會世界上持續時間最長的人道主義空投行動。在關島當地社區的支持下，該行動主要由安德森空軍基地和橫田空軍基地執行，目標區域為密克羅尼西亞。

耶誕空投為太平地區人民獻上物資。（圖／截自DVIDS）

