另類耶誕傳統 北美防空司令部追蹤耶誕老人70年
（中央社記者林宏翰洛杉磯2日專電）美國、加拿大軍方每年耶誕節聯合執行一項「守護孩子夢想」的特別任務。今年邁入第70週年，平安夜開放全球電話詢問耶誕老人位置，支援200多種語言翻譯。
美國與加拿大共同成立的北美航太防衛司令部（NORAD）新聞稿宣布，追蹤耶誕老人的網站在1日上線。這個單位在每年12月24日執行一項特別任務：向打電話進來的民眾回報耶誕老人的位置。
北美航太防衛司令部成立於冷戰時期，全天候密切注意長程轟炸機、導彈等空中威脅。但在耶誕節這一天，軍事雷達上多了一個想像中的追蹤對象。
這項另類傳統源於70年前，值班軍官在平安夜接到一通電話，另一頭孩子聲音說：「請問是耶誕老公公嗎？」
1955年科羅拉多州一家百貨公司在報紙刊登廣告，請兒童打電話給耶誕老人。這原本是刺激消費的促銷活動，登報時卻排版錯誤，把電話印成北美航太司令部前身單位的值班室電話。
當晚空軍上校蕭普（Harry Shoup）接到電話，將錯就錯，以耶誕老人的身分回應打進來的電話，並指示部屬在雷達上「標示」耶誕老人的位置。
後來演變成每年到了耶誕節，基地都要加派志工，回覆來自各地的電話查詢。
北美航太防衛司令部1日推出追蹤耶誕老人的網站，以「北極村」為主題，為耶誕節倒數。有別於過去的電話熱線，今年加入網頁版的通話功能，全球使用者可以播打網路電話，搭配200多種語言的翻譯服務，把服務擴及全球。（編輯：韋樞）1141203
