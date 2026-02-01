另類菜販廖炯程 運用資訊專長為傳統市場續命找解方

「把菜送上樓送到家，是解決痛點，強化傳統市場競爭力關鍵一步。」新北新莊公有市場菜販廖炯程，發揮昔日在科技業服務的資訊專長，正為市場發展電商、集運計畫，雙北許多住老公寓長輩下樓困難，此一配送模式不只把食材送到府而是提上樓，下一步將發展智取站，解決上班族買菜需求。

42歲廖炯程曾是第三方支付品牌紅陽科技的技術長，6年前轉行，回到從小伴他成長的菜攤，和父母一起做生意。和多數菜攤一樣，廖家兩代人凌晨2點上工，批發、零售雙軌並進，廖炯程勤於筆耕寫蔬果科普知識，臉書有逾7萬人追蹤，還出書談蔬菜採買攻略，成為另類菜販。

廣告 廣告

看著養育他成長的傳統市場逐漸失去活力，廖炯程內心感觸良深，以他和父母做生意的新莊公有市場為例，當地300多攤，目前空攤率約1成，市府對當地有遷建改造計畫，但攤商對改變既期待又害怕。

廖說，許多傳統市場改造後，環境變舒適，但生意量不見得變好，還可能流失部分原有客群，傳統市場核心價值是便宜新鮮、人情味濃，市場改造後，可能讓優勢不見，使得攤商對公權力進場出現矛盾心理。

廖炯程觀察，傳統市場主力受眾是退休族，隨著退休年齡延後，進市場群眾在流失，加上家庭結構改變、小宅化等，自煮風氣愈來愈低，仍有一些人其實也想買菜，但出門困難或無法配合市場時間，讓他思考如何發展市場集運及送上樓等需求。

「集運減少重工，送上樓能克服『垂直偏鄉』最後一哩路。」廖炯程說，部分消費者會找信得過的攤商幫忙送食材，但通常只是單一家產品，希望能發展集運，讓消費者透過手機下單就能買足同一家市場內的各類產品，雙北許多住老公寓的長輩出門困難，在家工作的保母等族群也反映外出不容易，希望能將菜送上樓，此一集運計畫政測試中，最快今年第一季上路，若新莊公有市場能成功，這個模式也可望發展到雙北其他傳統市場。

「上班族也想買傳統市場好物。」廖炯程說，因為上班時間無法配合，使得許多上班族只能在下班後到超市買菜，為滿足上班族採買需求，下一步希望發展智取站，如何克服保鮮問題仍是考驗。

廖炯程對近年各地公有市場退場與轉型格外有感，他說，如果連鎖超市能用「保鮮」取代「新鮮」，如果自動結帳能取代「交流」，傳統市場應該早被歷史淘汰。看著推著菜籃車的婆媽在攤位前挑挑揀揀，跟隔壁攤阿姨交換八卦，他深信傳統市場的核心價值是冷冰冰的條碼機刷不出來的，傳統市場的變與不變需要攤商及消費者一起當行動者，守護這份美好傳統。

【看原文連結】

更多udn報導

洋蔥怎切？日廚揭撇步：甜味口感全到位

借無iPhone充電線 網用「過渡期神物」自救

入住新家2年浴室玻璃門亮到發光 她曝訣竅

體驗過後更心累 5個常見旅遊陷阱最好避開