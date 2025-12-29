另類車震？中國男當街「霸王硬上車」，引擎蓋慘被性侵。圖／翻自@TWlocalTV

中國網友近日流傳一段影片，一名中國男突然在大街上「車震」，仔細一看，竟然是「霸王硬上車」，性侵引擎蓋。

影片可見一名中國男突然情緒失控，隨後當街性侵一輛車的引擎蓋，形成另類「車震」。隨後有人報警處理，男子即遭警方壓制，至於男子為何出現這不尋常的舉動，目前原因不得而知，但相關影像已開始受到網友關注。網友們就直呼：「這是要生小車車的節奏？」、「這樣下體不痛嗎？」、「有洞就插的概念！」還有網友猜測，這位男子可能有「戀物癖」傾向。

男子當街性侵引擎蓋。圖／翻自@TWlocalTV

男子最後被警方壓制。圖／翻自@TWlocalTV

不過近期中國出現不少年輕男女有「迷惑行為」的現象，同樣在近日，才有網友轉傳一段影片，顯示一名正妹堅持騎著她的電動機車進到商店，就是不願意下車和停車。這位正妹一邊在店內騎車，一邊購物，形成詭異的畫面，而店家也沒有多加制止，因此外傳這位正妹可能是該店的「大金主」之一。

前陣子不少韓國人就對中國人的「迷惑行為」，感到難以忍受。韓國媒體指出，包括在景福宮、濟州島等觀光區，都紛紛發生中國人隨地便溺的狀況，或者是在禁止吸菸的公車上，大喇喇抽菸。讓韓國人不禁抱怨，許多中國遊客來觀光，卻也擾亂韓國的社會秩序。



