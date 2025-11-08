另類雙媽會 白沙屯與鎮瀾宮媽祖駐駕田中鎮公所賜福
▲田中鎮長蕭淑芬等人於馬拉松起跑處恭迎接駕，眾人懷著期盼與感恩的心情恭迎媽祖。（記者方一成攝）
另類「雙媽會」！繼白沙屯媽祖於今年五月駐駕田中鎮公所賜福，時隔半年，大甲鎮瀾宮媽祖昨（八）日也在遶境途中駐駕田中鎮公所，雙媽不約而同的駐駕鎮公所賜福，民眾直喊真是「精誠所至，金石為開」，田中鎮公所施政獲得雙媽認證。
此次迎駕活動適逢「田中馬拉松」選手之夜登場前夕，大甲鎮瀾宮、北斗奠安宮與田中媽祖會香，三宮媽祖齊聚田中，形成難得一見的宗教盛事。田中鎮公所在公所前廣場備妥供案，鎮長蕭淑芬與公所主秘、秘書、各科室主管、代表會、農會及公所團隊，於鎮政街的馬拉松起跑處恭迎接駕，眾人懷著期盼與感恩的心情恭迎媽祖的蒞臨。
接駕過程中，現場傳來群眾齊聲高喊「媽祖、媽祖我愛您」！聲浪迴盪在鎮政街與公所廣場之間，隊伍隨之緩緩向公所前行。大甲媽在熱烈呼喚與虔誠禮拜中駐駕案前，瞬間全場掌聲雷動，不少民眾感動落淚，讚嘆這「是信念，也是緣分」。
田中鎮長蕭淑芬表示，此次大甲鎮瀾宮媽祖駐駕田中鎮公所，內心可以說是無比的激動與感恩，繼五月七日白沙屯媽祖駐駕田中鎮公所後，時隔半年在大家虔誠的祈求下，再次迎來大甲鎮瀾宮媽祖的賜福駐駕公所，這其中所帶給田中鎮公所是一份肯定，是一份激勵，所賜予的是正向的使命與滿滿的動力。
