另類「二刀流」！阪神翻譯披巴西隊戰袍參戰經典賽 有望擔任先發游擊

阪神虎隊通譯伊藤維托（Vítor Ito）不僅擔任場邊協助外籍球員溝通的翻譯，今年更有望以球員身分，代表巴西隊出戰2026世界棒球經典賽（WBC），擔任先發游擊，名單將於2月上旬公布。他也被日媒形容是另類「二刀流」。

阪神虎隊通譯伊藤維托（Vítor Ito）去年3月曾參與經典賽資格賽（圖／翻攝巴西棒壘球協會官方IG）

伊藤1995年出生於巴西，是日裔第三代，16歲來到日本後，歷經本庄第一高中、共榮大學，再加入社會人名門日本生命隊，以游擊手身分累積實戰經驗。自2016年起，他多次入選巴西國家隊，去年3月的經典賽資格賽，他更以主戰游擊手之姿出賽4場，繳出3成85打擊率，協助球隊闖進正賽。

伊藤在2024年以通譯身分加盟阪神虎，主要負責協助外籍球員適應環境、溝通戰術。但每到清晨，伊藤便轉換回球員角色，「如果不好好練習真的不行，因為站上場，我就不是翻譯，而是代表國家的球員。」伊藤這樣形容自己在兩個身分之間的切換。也因此，日媒形容他是另類「二刀流」，一邊當翻譯，一邊當選手。

本屆WBC，巴西隊首戰將面對夢幻陣容的美國隊，伊藤表示自己既期待又不安：「第一場就是對美國，很期待，但也有點不安。每次都是這樣，會覺得如果不好好練習就不妙了。」在大聯盟游擊手比歇特（Bo Bichette）出賽仍不明朗的情況下，日媒推測，伊藤在正賽擔任游擊手的機會相當高。









