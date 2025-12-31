另類「美」展！ 中市立夫中醫藥博物館特展登場

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】歲末年終之際，正是調養身心、迎接新氣象的好時機。台中市政府文化局表示，中國醫藥大學立夫中醫藥博物館推出「藥美容．有醫方」中醫藥美容特展，結合千年中醫藥典籍智慧與現代醫學觀點，邀請民眾從中醫視角重新認識美容與養生之道，體會由內而外的自然美學。

▲電子互動裝置，讓你輕鬆成為小藥師。

古代醫藥典籍中，對於容顏之美不僅著眼於外在保養，更重視體質調理與氣血平衡所展現的潤澤氣色。此次特展以中醫藥理論為基礎，介紹氣血與容顏之間的內在關係，並延伸至日常藥補、食補及美容調養觀念，同時呈現美顏針灸、穴位與經絡按摩等實務應用，讓民眾在觀展過程中認識古代美顏智慧，也能學習融入現代生活的養顏方法，兼顧身心調理。

文化局說明，立夫中醫藥博物館為台中市地方文化館之一，長期深耕中醫藥文化，結合學術專業與創新展示手法，實踐地方文化館「一館一特色」的核心精神。透過多元互動設計與科技輔助展示，將專業的中醫藥知識轉化為貼近日常生活的文化體驗，使民眾理解中醫藥不僅是醫療知識，更是與生活美學、健康養生密不可分的文化內涵。此次「藥美容．有醫方」特展，即是台中市地方文化館群串聯在地資源、深化主題策展、推動文化生活化的具體展現。

此次展覽期間為即日起至明年5月22日，歡迎大小朋友前來走訪，不只能了解中醫知識，更可以找到最適合自己的美容秘方。開館資訊：週一至週五上午9時至下午5時，六、日及國定假日不定期開館，出發前請先至博物館粉專查詢。