另一個陳尚潔？剴剴遭虐爆出案外案 女社工疑偽造訪視紀錄遭送辦

陳尚潔出庭畫面。資料照片

1歲半男童剴剴遭保母劉彩萱、劉若琳凌虐致死，高院日前分別判處2人無期徒刑、18年。負責訪視的兒福聯盟社工陳尚潔則因未確實通報、甚至竄改訪視紀錄，被依過失致死、偽造文書罪起訴；台北地院29日開庭，傳喚台北市社會局婦幼科粘姓女科長作證，北院從她的證言中意外揪出，另名林姓訪視員疑似偽造訪視紀錄，目前已由政風室函送檢方偵辦。

台北地院29日審理陳尚潔過失致死案，傳喚台北市社會局婦幼科粘姓女科長，粘女表示，文山居托中心林姓訪視員原先稱，訪視時沒有看到剴剴頭上有瘀青，與陳尚潔所述不同，疑有偽造訪視紀錄、時間，目前全案已由台北市政府政風室函送檢方偵辦。

檢方查出，劉彩萱接手照顧剴剴後，主則社工陳尚潔未按照規定的頻率訪視，僅於2023年9月25日、10月23日、11月20日訪視3次，且訪視前都會先跟劉彩萱打過招呼。

2023年12月24日，剴剴被虐到不成人形，被送往萬芳醫院急救時，陳尚潔卻告訴檢方孩子是因為溢奶而亡，身上的傷勢是磨牙所導致。

悲劇發生後，陳尚潔為因應檢警調查，還聯合兒福聯盟其他社工、工作人員成立群組，在裡面討論如何撰寫工作處遇紀錄，群組成員持續透過雲端修補、新增紀錄，對此，檢方偵結後，認為陳尚潔犯《刑法》過失致死、偽造文書等罪，依法提起公訴。



