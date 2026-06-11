另一半做愛總是「太快結束」？親密關係溝通「3件事」讓性愛更持久

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

性愛是親密關係中重要的一環，但如果男方很快就想射精，女生往往會懷疑：「是不是我有問題？」其實伴侶的表現好壞，從來不是一個人的責任。與其互相猜測或指責，不如兩個人一起了解原因、一起找方法。《優活健康網》特摘此篇分享性愛相關觀念，幫助伴侶建立更自在健康的親密關係。











「每次都才剛開始有感覺，他就結束了⋯⋯」「她那個失望的表情，讓我真的很有壓力，結果下次更快。」在親密關係中，男性「不持久」是很常見的困擾，但很多妻子會偷偷自責：「是不是我不夠吸引他？」「是不是我讓他太緊張？」

廣告 廣告

答案是：絕大多數情況下，跟女生無關。伴侶的表現好壞，從來不是一個人的責任。與其互相猜測或指責，不如兩個人一起了解原因、一起找方法。





先釐清怎樣算「不持久」？



醫學上討論的「早發性射精」（Premature Ejaculation），通常指的是：幾乎每次在進入陰道之前或之後1分鐘內就射精，且無法控制、造成明顯困擾。如果只是偶爾太快（例如太久沒做、太興奮、壓力大），那比較算是正常波動，不算是疾病。

換句話說，很多太太覺得「太快」的情況，其實不一定達到疾病標準，而是兩個人對「足夠的時間」期待不同——太太可能需要10～15分鐘的持續刺激才有機會高潮，先生卻3～5分鐘就忍不住了。這不是誰有問題，而是生理節奏本來就不一樣。





為什麼會太快？跟女生沒有直接關係



常見的原因包括：

生理因素： 龜頭過度敏感、甲狀腺功能異常、攝護腺發炎、某些藥物影響

心理因素： 表現焦慮（越怕快越控制不住）、過去不好的性經驗、長期累積的壓力

行為習慣：長期習慣「快速解決」的自慰模式，身體已經被制約成「快一點結束」

看到重點了嗎？這些原因幾乎都跟伴侶「夠不夠好」沒有關聯。太太的身材、技巧、魅力，完全不是決定先生快慢的關鍵。





妻子可以怎麼做？



1. 不要說「你怎麼那麼快」

這句話對男性來說殺傷力極大，只會讓下一次的表現焦慮更嚴重，反而更快結束。

2. 也不要假裝高潮

假裝沒事、說「沒關係」，先生其實感覺得到。長期下來他會更挫折，也不知道真實狀況有多需要調整。

3. 換個說法，把「問題」變成「我們的事」

試試看這樣說：「我覺得我們的節奏不太一樣，我想要陪你一起慢慢調整，讓兩個人都更舒服。」重點是「我們一起」，不是「你不行」。





先生可以怎麼做？



中斷－擠壓法： 感覺快忍不住時，暫停動作，用拇指與食指擠壓龜頭根部幾秒鐘，可以降低興奮感。

動－停技巧： 在自己覺得「到7分」（滿分10分）時就停止刺激，等興奮感回到3～4分再繼續。每天練習10分鐘，持續幾週效果明顯。

加強骨盆底肌（凱格爾運動）： 找到「憋尿」那塊肌肉，每天收縮放鬆數次，可以增強控制射精的能力。

改變自慰習慣：不要再追求「快點結束」，練習放慢速度、中斷再繼續，重新訓練身體的節奏。





兩個人可以一起做的事



1. 暫時把「陰道插入」從主菜變成配菜

改為先用手、口或玩具滿足太太，最後再進入或甚至不進入。當先生不必一直擔心「等一下會不會又太快」，反而比較能放鬆，有時意外地更持久。

2. 使用加厚保險套或延遲噴劑

這些輔助工具可以降低龜頭敏感度，是合法安全的選項，不是「有病才用」。

3. 一起看醫生或性治療師

如果嘗試三個月以上沒有改善，建議掛泌尿科。現在有口服藥物、局部麻醉噴劑、行為治療等多種選項，效果很好，不必害羞。

「不持久」不是先生的錯，更不是太太的問題。它比較像是兩個人跳舞時，一個腳步快、一個腳步慢——沒有誰不對，只是需要調整節奏。當太太願意放下「是不是我不夠好」的自責，先生也願意放下「我不行」的羞恥感，兩個人回到「我們一起面對」的立場，這件事其實比想像中好解決得多。

真正親密的關係，從來不是「你正常、我正常」，而是「你有困難，我陪你找辦法」。

（本文獲姊妹淘授權轉載，原文為：「他總是很快就射，是我有問題嗎？」女生別急：了解男性不持久4大成因，找回長久的親密）

歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！

看更多優活健康網相關報導

年紀大了更要做愛！性治療師揭銀髮族「性愛5原則」：嘗試多種玩法

50歲後的性愛，要激情還是溫情？性專家教1招：不做愛也能「助性」



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為另一半做愛總是「太快結束」？親密關係溝通「3件事」讓性愛更持久