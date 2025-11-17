另一半出軌，還是出櫃比較可怕？網友揭殘酷真相：反正都不是選擇你

台灣於2019年通過同性婚姻的規定，在這項婚姻平權通過之前，不少人不敢說出原生的性向，而同性伴侶也沒辦法享有婚姻的權利。《優活健康網》特摘此篇指出，性向是與生俱來的，為了不傷害另一半，有些人選擇向伴侶出櫃坦承性向，但有些人是不論同性異性，發現自己遇到了更適合當伴侶的對象而選擇出軌，兩種情形下，哪一個更不能接受呢？







出櫃等於雙重打擊？



會有這樣想法的網友，或許是想到丈夫可能遇到了比自己更契合的同性對象而拋棄自己，所以才會有出櫃等於出軌的說法。

廣告 廣告

在這樣的想法裡，出櫃等於不愛自己了，準備去愛別人或是已有愛人，都算是出軌的一種，另外也會覺得之前再一起的那些時光，都不是真甜蜜是假的，雙重打擊更心痛。





出櫃不等於出軌？



這一派網友分得比較清楚，以他們的觀點來看出櫃只是坦承性向，而確定了對方喜歡的是同性，再一直綁著對方其實也沒意義，不如放手祝福尊重性向，但這時的另一半是不一定另有愛人的，對他們來說出櫃無法跟出軌比較，畢竟是兩件不一樣的事情與情況，但出軌的話不論同性或異性都一樣爛，不能原諒。





沒什麼好選，反正都不是選擇你



這邊的話其實蠻一針見血的說法，不論另一半是出櫃或是出軌，最終的選擇都不是自己，那有什麼好討論呢？對方喜歡的是同性，那就表示不可能再重新選擇自己，另一半選擇出軌其他對象，也表示對方已經沒有愛了，所以也沒什麼好糾結的。

不論是出櫃或是出軌，在一段感情中都應該做到負責任、想清楚、不做出對不起或讓對方傷心難過的事，就是對一段感情最大的負責。

尊重大家的性向不帶歧視與偏見，不論同性或異性的愛都是平等的，異性戀要對感情負責同性戀也是，不管是什麼原因要結束一段關係，好好談清楚切乾淨，再找下一段幸福，絕對不要做出劈腿的事情，這是最不好的處理方式，充其量就是貪心而已。









（本文獲媽媽經授權轉載，原文為：夫妻相處之後老公「出軌」還是「出櫃」較可怕？網友：出櫃＝出軌都很可怕）

歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！

看更多優活健康網相關報導

三軍聯合婚禮，首次見證同性新人！哽咽感謝爸媽，要承受比我們更多的眼光

因為厭倦自己，即使婚姻美滿也要出軌？6個男人女人的出軌動機



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為另一半出軌，還是出櫃比較可怕？網友揭殘酷真相：反正都不是選擇你