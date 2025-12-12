另一半外遇劈腿怎麼辦？專家教「婚前協議」4原則：婚後提告更有利
近日藝人出軌新聞鬧得沸沸揚揚，讓許多夫妻、戀人不禁開始反思：當另一半劈腿或外遇時，我們該如何面對？而在這樣的信任動搖危機中，「婚前協議」（Prenuptial Agreement）也被拿出來當成一種可能的保障工具。簽定婚前協議真能防止婚外情嗎？專家建議有哪些重點？從4面向解析，幫助民眾冷靜思考這張「婚前合約」究竟可以做什麼、又不能期待什麼。
4原則合法協調婚後生活共識
婚前協議，指的是未婚夫妻在結婚前就其婚後財產、生活安排或將來可能發生的變故所簽訂的協議。根據台灣專業法律網站說明，其合法性須具備「雙方自願、內容具體、條款合理、不得違法」4大原則。
在台灣，雖然並沒有專門的法律明文規範婚前協議的每一項內容，但協議若違反「公序良俗」或載明有違法、剝奪人格自由之條款，便可能被法院判定無效。
例如，有律師指出，若協議中包含「一旦發生外遇即須離婚」的條款，法院可能不認可，認為婚姻解除須視具體情況審酌，不是由婚前單一假設性條件觸發。
因此，從法律定位來看，婚前協議並非在任何情況下都具有絕對強制力。它更像是一張「意向書」或「預備契約」，幫助雙方在婚前對婚後生活建立共識，但其防範外遇的功能，不能被過度神話。
屬於風險管理工具
雖然婚前協議不能保證對方不會外遇，但從實務觀察來看，它仍具備一些實質價值。家事律師指出，在台灣，婚前協議書可用來保障住居、財產、生活安排等權益，並協助雙方在婚前釐清婚後的各種現實條件，如財產歸屬、夫妻財產制選擇、婚後支出分擔機制等。
舉例來說，協議中可以約定採「分別財產制」，避免婚後因經濟整合而產生重大矛盾；或明確雙方婚前財產、負債歸誰所有，以免婚後因外遇衝擊離婚時，財務爭執加劇。
從這角度看，婚前協議是「風險管理工具」而非「忠誠保證書」。此外，透過雙方簽定協議，也具有一種「提醒效應」：在婚前就共同坐下來談論財產、責任、期待與變數，本身就是一種對話與承諾的開始，也能促進婚前雙方的心理準備與共識建立。因此，如果用對方式，婚前協議反倒是促進兩人更成熟進入婚姻的一環。
不是防外遇保證書
面對外遇的恐懼，不少人會在婚前協議中加入「若發生外遇即離婚」或「出軌方須付違約金」的條款。但律師明確指出，這類條款在台灣可能因違反公序良俗而被認定無效。例如，某協議條款約定「若一方外遇、即自動離婚、並不得爭取子女監護權」或「須賠償金額1000萬」等，可能被法院認定為逾越婚姻制度的規範與家庭法所保障的子女利益，屬於無效條款。
更重要的是，外遇本質不僅是單純「事件發生」，同時關係破裂、信任瓦解、雙方互動模式變質，這些都是離婚審理時法院會考量的因素。婚前單一條款無法涵蓋所有變數。換句話說，把婚前協議當成「保險箱」看待、期待它直接防止外遇，就容易低估婚姻關係的複雜性。
專家給出6大建議
專家與律師對於要簽訂婚前協議提供幾項務實建議，特別是當你將其視為婚姻的防護網時，更應慎重操作：
雙方自願無壓力。協議必須在雙方心平氣和、資訊透明的情況下簽訂。
內容具體、條款合理。避免寫得抽象含糊或過於苛刻，例如「若喝酒即離婚」等條款容易被法院認定為不合理。
不得違反公序良俗或剝奪人格自由。涉及子女監護權、自動離婚等條款尤需慎。
律師協助把關。由法律專業協助審閱協議內容，可提升協議被承認的可能性。
婚前對話比條款更重要。簽訂協議前的對話、雙方對婚後生活、價值觀、期待、忠誠認知的共識，往往比條款本身更能影響婚後關係穩定。
理解婚前協議不是萬靈藥。它是一種風險管理工具，而非保證另一半不會劈腿。真正降低外遇風險，仍需婚後雙方持續的信任經營、互動調整與成長。
總結而言，如果將婚前協議看作一張「婚姻邀請卡」前的備忘錄，那麼它的價值就在於促使雙方提早面對「如果我們婚後遭遇變故要怎麼做？」這樣的難題。至於是否能防止外遇，那就要回歸到婚姻裡最根本的：兩個人是否願意維持對話、尊重與承諾。婚前協議不是萬能盾牌，但它可成為你婚前做好風險預備、共識建立的重要一步。
婚前協議常見問與答
Q1：婚前協議在台灣真的具有法律效力嗎？
A1：有，但需符合特定條件。婚前協議的效力取決於是否雙方自願簽訂、條款具體明確且不違反公序良俗。若條款涉及人格自由、強迫離婚或不合理懲罰等，法院多半會判定無效。實務上，若希望協議具備更高的法律認可度，建議由律師協助擬定與公證，以確保日後可作為法院審理參考依據。
Q2：婚前協議可以規定「外遇就要離婚」或「外遇要賠錢」嗎？
A2：不建議。根據實務案例，這類條款多被認為違反「婚姻自由」與「公序良俗」原則，法院通常不會承認其效力。外遇行為若造成婚姻破裂，可依《民法》第1052條等規定請求離婚與損害賠償，而非透過婚前協議預先懲罰。換句話說，「忠誠義務」屬婚姻本質的一部分，無法事前以契約限制或量化。
Q3：哪一種情況最適合簽訂婚前協議？
A3：婚前協議最常見於雙方財產差距大、其中一方擁有家族企業、或曾歷離婚經驗者。此時協議可釐清財產歸屬、避免未來糾紛。此外，許多專家建議，即使財務條件相近的伴侶，也可藉此對話「婚後責任分工、支出比例、理財習慣」，讓彼此對婚姻現實有更成熟的共識。重點不在文件本身，而在於簽訂過程中的「誠實溝通」。
延伸閱讀：
無性婚姻能撐多久？研究顯示：離婚率高出30%，專家提出7點建議改善性生活
當心愛情警訊！男人外遇劈腿的8大徵兆：開始注重外表、手機螢幕面朝下...尤其「這點」最好判斷
（本文獲Bella儂儂授權轉載，原文為：另一半外遇劈腿怎麼辦？「婚前協議」是防止婚外情的保障嗎？專家建議一篇看）
歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為另一半外遇劈腿怎麼辦？專家教「婚前協議」4原則：婚後提告更有利
其他人也在看
網友吵翻...行李箱「託運貼紙」要撕嗎？ 桃園機場給答案
出國旅行時，行李箱上的託運貼紙是否應該撕掉成為熱議話題。近日有民眾在社群媒體發文認為「貼紙不撕會送錯、遺失」只是都市傳說，引發網友正反辯論。桃園機場對此給出明確解答，表示舊條碼若未撕除或貼紙過多，確實會影響機器判讀，可能導致行李輸送到錯誤航班。此外，行李保護套鬆脫、綁帶過長等也會影響行李運送順暢，提醒旅客出國時多加注意。TVBS新聞網 ・ 40 分鐘前 ・ 12
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 22 小時前 ・ 75
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 158
熊本二廠驚傳停工？ 日媒曝「施工機全消失」 台積電回應了
台積電位於熊本縣菊陽町的熊本二廠，10月正式簽約動土，預計2027年12月將開始投產運作，主攻AI等高階應用市場的6奈米晶圓。不過據《日經》報導，現熊本二廠的工程突然暫停，且大型施工機具幾乎全不見，而供應商也證實接到暫停施工的通知。EBC東森財經新聞 ・ 4 小時前 ・ 18
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 27
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天EBC東森新聞 ・ 18 小時前 ・ 120
4種杯子不要用！小心釋放毒物傷大腦、重金屬中毒 這種陶瓷杯也NG
喝水也可能會中毒？有些杯子可能含有鉛、鎘等重金屬物質，毒素會溶解在液體中，喝下去會導致腹痛腹瀉，嚴重的話甚至會損害神經系統，小心不要選錯杯子！ 近日有茶藝師「漫仔說茶」在《小紅書》中發文，指出幾健康2.0 ・ 6 小時前 ・ 5
如何對付日本巨星大谷翔平？ 波多黎各GM幽默「比4」笑翻全場
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇巨星大谷翔平先前宣布代表日本參加經典賽，如何對付大谷翔平成為各隊都在探討的問題，將在明年經典賽擔任波多黎各GM的大聯盟435轟名將貝爾川（Carlos Beltrán）今天在冬季會議接受媒體採訪，則是幽默回應。FTV Sports ・ 23 小時前 ・ 16
入冬最強冷空氣報到！鄭明典點出1現象「快速降溫」 恐冷到這天
鄭明典在臉書發文分享氣象署的地面天氣圖指出，位於右側的冷高壓偏北出海，將為台灣帶來較強的東北季風，水氣增多但氣溫下降幅度有限；而左側1054百帕的強勢高壓則沿著青藏高原移動，預期將帶來「快速降溫」的乾冷空氣，使氣溫轉變更加劇烈。此外，鄭明典也提到，預報員在台...CTWANT ・ 22 小時前 ・ 7
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 21
賴瑞隆流下眼淚！沈富雄曝高雄市長民調驚人變化
民進黨高雄市長初選陷入膠著，立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺4人競逐提名。賴瑞隆的兒子涉及校園霸凌風波，他兩度召開記者會道歉，並承諾讓兒子轉學，期間更在鏡頭前淚崩，但未明確表態是否退選。前立委沈富雄預測，賴瑞隆民調將下滑，目前與邱議瑩民調可能平分秋色，而國民黨立委柯志恩可能成為最大受益者。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 141
棒球》「問題大於話題」 曹錦輝赴中國打球機會渺茫
中國城市棒球聯賽（CPB）明年1月立春聯賽開打，日前傳出林益全和曹錦輝將赴對岸發展，如今林益全確定加盟上海正大龍，曹錦輝則因身分特殊又牽涉敏感的政治議題，「問題大於話題」，明年打立春聯賽的機會非常低。44歲的曹錦輝在2009年涉及「黑象事件」遭兄弟象開除，同時中職聯盟宣布永不錄用，2014年他赴澳洲自由時報 ・ 1 天前 ・ 28
73歲廖峻三度中風哭了！澎澎揭他最新病況「裝12支支架」：撿回來的命
73歲的資深藝人廖峻今年4月三度中風，現由子女廖錦德等人接回家照顧，而廖錦德等家人，與自稱廖峻這幾年來「主要照顧者」的女密友楊文慈，因財務問題對簿公堂。而廖峻昔日秀場黃金拍檔澎澎近日特地前往探視，受訪透露他最新病況。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 16
沒白養…阿嬤凍夜找嘸路「靈性小白引路」畫面曝！感動全網
忠犬小八真實上演！入夜低溫難耐，高雄旗津區中洲三路一名80歲林姓阿嬤騎著電動車外出，卻忘了回家的路，無助的還在後頭，報警接獲報案到場關心，但阿嬤無法回答地址，要送去哪傷透腦筋；警方眼尖看見一隻米克斯犬「小白」不斷在旁徘徊，有靈性般示意主動引路，成功帶阿嬤回家，事件曝光，感動全網：不愧是阿嬤養的。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 12
恢復台灣邦交？宏都拉斯大選開票99% 親中總統急跳腳
即時中心／林韋慈報導根據路透社報導，宏都拉斯大選計票至9日完成99.40%，國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以最高得票數宣布當選；自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則位居第二；執政的自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.29%敬陪末座。民視 ・ 1 天前 ・ 214
郭婷婷曾被譽「徐若瑄接班人」現況曝 一度到居酒屋打工陷迷惘
【緯來新聞網】曾被譽為「徐若瑄接班人」的藝人郭婷婷，近日罕見接受訪談，談及過去在演藝圈走紅後的低潮與緯來新聞網 ・ 3 小時前 ・ 19
危！紅雀火球男強烈意願參賽！韓國投手戰力有望大升級
體育中心／綜合報導根據韓媒《SBS》報導，紅雀火球牛棚大將歐布萊恩（Riley O'Brien）有強烈意願披上韓國隊戰袍參戰經典賽。FTV Sports ・ 2 小時前 ・ 19
入冬最強冷氣團來了！連3天跌破10度「冷到躺」 影響台灣降溫時程曝
東北風偏強，中央氣象署發布陸上強風特報，12日晨至13日晚上蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率請注意。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 3
強尼戴普戴300日圓扭蛋「玉米筍戒指」爆紅！價格飆漲20倍 設計師：正在討論再販
好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）不久前赴日參加「2025 東京動漫展」（Tokyo Comic Con 2025），卻沒想到有眼尖的網友發現，強尼戴普左手小指上配戴了一枚造型相當特殊的戒指，近看竟然是一根「玉米筍」。經過網友的比對發現，這並不是什麼昂貴的名牌飾品，而是日本扭蛋品牌 Brightlink 在 2021 年 7 月推出的「玉米婚約戒指」（コーン約指輪）系列玩具，轉蛋售價僅需 300 日圓（約新台幣 60 元）。強尼戴普配戴的正是其中一款「玉米筍」造型戒指，所以在曝光後網路上拍賣的價格居然飆漲了數十倍，原設計者也非常驚訝。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 2
女兒哭喊屁股癢！年輕媽擦完藥挖出「4條蟯蟲」籲：這事不要做
一名年輕媽媽近日分享，女兒睡前哭喊「屁股癢」，幫忙擦藥膏也不見好，仔細一看竟發現爬出「3~4隻白色物體」，近看驚覺是蟯蟲，不禁感嘆「貼屁股是真的有它道理」。對此，她也呼籲家長一定要注意孩子的衛生，「這件事」千萬不要做。鏡報 ・ 23 小時前 ・ 9