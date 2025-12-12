另一半外遇劈腿怎麼辦？專家教「婚前協議」4原則：婚後提告更有利

近日藝人出軌新聞鬧得沸沸揚揚，讓許多夫妻、戀人不禁開始反思：當另一半劈腿或外遇時，我們該如何面對？而在這樣的信任動搖危機中，「婚前協議」（Prenuptial Agreement）也被拿出來當成一種可能的保障工具。簽定婚前協議真能防止婚外情嗎？專家建議有哪些重點？從4面向解析，幫助民眾冷靜思考這張「婚前合約」究竟可以做什麼、又不能期待什麼。







4原則合法協調婚後生活共識



婚前協議，指的是未婚夫妻在結婚前就其婚後財產、生活安排或將來可能發生的變故所簽訂的協議。根據台灣專業法律網站說明，其合法性須具備「雙方自願、內容具體、條款合理、不得違法」4大原則。

在台灣，雖然並沒有專門的法律明文規範婚前協議的每一項內容，但協議若違反「公序良俗」或載明有違法、剝奪人格自由之條款，便可能被法院判定無效。

例如，有律師指出，若協議中包含「一旦發生外遇即須離婚」的條款，法院可能不認可，認為婚姻解除須視具體情況審酌，不是由婚前單一假設性條件觸發。

因此，從法律定位來看，婚前協議並非在任何情況下都具有絕對強制力。它更像是一張「意向書」或「預備契約」，幫助雙方在婚前對婚後生活建立共識，但其防範外遇的功能，不能被過度神話。





屬於風險管理工具



雖然婚前協議不能保證對方不會外遇，但從實務觀察來看，它仍具備一些實質價值。家事律師指出，在台灣，婚前協議書可用來保障住居、財產、生活安排等權益，並協助雙方在婚前釐清婚後的各種現實條件，如財產歸屬、夫妻財產制選擇、婚後支出分擔機制等。

舉例來說，協議中可以約定採「分別財產制」，避免婚後因經濟整合而產生重大矛盾；或明確雙方婚前財產、負債歸誰所有，以免婚後因外遇衝擊離婚時，財務爭執加劇。

從這角度看，婚前協議是「風險管理工具」而非「忠誠保證書」。此外，透過雙方簽定協議，也具有一種「提醒效應」：在婚前就共同坐下來談論財產、責任、期待與變數，本身就是一種對話與承諾的開始，也能促進婚前雙方的心理準備與共識建立。因此，如果用對方式，婚前協議反倒是促進兩人更成熟進入婚姻的一環。





不是防外遇保證書



面對外遇的恐懼，不少人會在婚前協議中加入「若發生外遇即離婚」或「出軌方須付違約金」的條款。但律師明確指出，這類條款在台灣可能因違反公序良俗而被認定無效。例如，某協議條款約定「若一方外遇、即自動離婚、並不得爭取子女監護權」或「須賠償金額1000萬」等，可能被法院認定為逾越婚姻制度的規範與家庭法所保障的子女利益，屬於無效條款。

更重要的是，外遇本質不僅是單純「事件發生」，同時關係破裂、信任瓦解、雙方互動模式變質，這些都是離婚審理時法院會考量的因素。婚前單一條款無法涵蓋所有變數。換句話說，把婚前協議當成「保險箱」看待、期待它直接防止外遇，就容易低估婚姻關係的複雜性。





專家給出6大建議



專家與律師對於要簽訂婚前協議提供幾項務實建議，特別是當你將其視為婚姻的防護網時，更應慎重操作：

雙方自願無壓力。協議必須在雙方心平氣和、資訊透明的情況下簽訂。 內容具體、條款合理。避免寫得抽象含糊或過於苛刻，例如「若喝酒即離婚」等條款容易被法院認定為不合理。 不得違反公序良俗或剝奪人格自由。涉及子女監護權、自動離婚等條款尤需慎。 律師協助把關。由法律專業協助審閱協議內容，可提升協議被承認的可能性。 婚前對話比條款更重要。簽訂協議前的對話、雙方對婚後生活、價值觀、期待、忠誠認知的共識，往往比條款本身更能影響婚後關係穩定。 理解婚前協議不是萬靈藥。它是一種風險管理工具，而非保證另一半不會劈腿。真正降低外遇風險，仍需婚後雙方持續的信任經營、互動調整與成長。

總結而言，如果將婚前協議看作一張「婚姻邀請卡」前的備忘錄，那麼它的價值就在於促使雙方提早面對「如果我們婚後遭遇變故要怎麼做？」這樣的難題。至於是否能防止外遇，那就要回歸到婚姻裡最根本的：兩個人是否願意維持對話、尊重與承諾。婚前協議不是萬能盾牌，但它可成為你婚前做好風險預備、共識建立的重要一步。





婚前協議常見問與答



Q1：婚前協議在台灣真的具有法律效力嗎？

A1：有，但需符合特定條件。婚前協議的效力取決於是否雙方自願簽訂、條款具體明確且不違反公序良俗。若條款涉及人格自由、強迫離婚或不合理懲罰等，法院多半會判定無效。實務上，若希望協議具備更高的法律認可度，建議由律師協助擬定與公證，以確保日後可作為法院審理參考依據。

Q2：婚前協議可以規定「外遇就要離婚」或「外遇要賠錢」嗎？

A2：不建議。根據實務案例，這類條款多被認為違反「婚姻自由」與「公序良俗」原則，法院通常不會承認其效力。外遇行為若造成婚姻破裂，可依《民法》第1052條等規定請求離婚與損害賠償，而非透過婚前協議預先懲罰。換句話說，「忠誠義務」屬婚姻本質的一部分，無法事前以契約限制或量化。

Q3：哪一種情況最適合簽訂婚前協議？

A3：婚前協議最常見於雙方財產差距大、其中一方擁有家族企業、或曾歷離婚經驗者。此時協議可釐清財產歸屬、避免未來糾紛。此外，許多專家建議，即使財務條件相近的伴侶，也可藉此對話「婚後責任分工、支出比例、理財習慣」，讓彼此對婚姻現實有更成熟的共識。重點不在文件本身，而在於簽訂過程中的「誠實溝通」。

