《另一種注目》推2大專題影展 8部得獎紀錄短片於華山「限時放映」

鏡電視《另一種注目》與光點華山合作。鏡電視提供

鏡電視紀實節目《另一種注目》將與光點華山合作，於12月20日至27日推出「我們的土地 我們的人」與「她們．你們．我們」兩大專題影展。本次精選8部曾獲國內外大獎肯定的紀錄短片進行限時放映，帶領觀眾透過影像深入探索土地、社會與人的生命故事。影展門票於12月17日下午3點正式開賣。

8部得獎紀錄短片將在光點華山放映。鏡電視提供

鏡電視深耕紀實影像 囊括國內外多項大獎

鏡電視《另一種注目》自2022年開台以來，致力於紀錄短片創作，作品在國內外影展表現極為亮眼，累計入圍81項、獲得29座獎項。除了多次入圍金鐘獎與金穗獎，更在山形國際紀錄片影展、休士頓影展等國際舞台獲得最佳紀錄片、最佳導演及人文關懷獎等多項肯定。此次影展精選歷年代表作，呈現團隊深厚的敘事功力。

《台灣紳士》劇照。鏡電視提供

《窗殺》劇照。鏡電視提供

土地與人的對話 凝視社會與自然交織

「我們的土地 我們的人」單元包含《侯硐奇譚》、《困住之島》、《窗殺》與《自由的人》。其中，《侯硐奇譚》紀錄礦區傳說與文史變遷，今年接連榮獲山形國際紀錄片影展、金穗獎評審團特別獎，並入圍金馬獎最佳紀錄短片。本單元透過對礦區、社子島土地抗爭及城市生態的觀察，引導觀眾重新思索人與自然共生的可能性。

《侯硐奇譚》劇照。鏡電視提供

《困住之島》劇照。鏡電視提供

她們與我們的生命拼圖 探索歸屬與家的定義

「她們．你們．我們」單元則由《菲達蒂的小套房》、《青木瓜之味》、《台灣紳士》與《離岸的船》組成。重點作品《菲達蒂的小套房》長期追蹤記錄印尼移工在台的生活與創作點滴，展現其在異鄉建立歸屬感的艱辛與韌性。此專題藉由多位人物的生命經驗，拼貼出島嶼上的眾生群像，探討人們對「家」與「情感連結」的多重詮釋。

《霏達蒂小套房》劇照。鏡電視提供

《青木瓜之味》劇照。鏡電視提供

《自由的人》劇照。鏡電視提供



