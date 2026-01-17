另1手還抱著女友！兩對情侶喝醉躺床 他兩度伸手性侵女友人

記者楊忠翰／桃園報導

桃園羅男無視女友在一旁，竟對躺在摩鐵床上的女友人襲胸指侵得逞。（示意圖，非當事人／資料照）

桃園市1名羅姓男子，先前偕女友與另1對情侶至摩鐵狂歡，4人喝醉後躺在床上休息，羅男一手抱著女友，另一隻手竟對女友人小萱（化名）襲胸性侵得逞，事後小萱不甘受辱，遂前往派出所報案並提告，桃園地院依乘機性交罪判羅男3年6月徒刑，全案仍可上訴。

檢警調查，2024年9月27日深夜11時許，羅男、女友、小萱及其男友一同前往摩鐵歡唱，小萱因不勝酒力醉倒，躺在床上沉沉睡去，羅男及其女友、小萱男友亦陸續躺在床上休息。

羅男見其他3人皆已熟睡，竟一手抱著女友，另一隻手越過女友，先撫摸小萱下體，再一路摸到胸部；小萱驚醒後嘗試求救，但男友翻身繼續睡覺；羅男一度縮手裝睡，直到確認小萱男友並未清醒，遂對小萱再度性侵得逞；事後小萱不願姑息，決定報警處理。

羅男應訊時否認犯行，律師則辯稱，無人目擊小萱被性侵，僅有她單一指述，而且當時小萱背對羅男，卻能憶起對方與女友的睡姿，明顯與常情不符；另外，羅男左手被女友壓住，不可能從小萱下體往上摸到胸部。

羅男女友證稱，隔天小萱有向她哭訴此事，並封鎖羅男的聯繫方式，只因小萱看到羅男就覺得噁心，還想跟自己男友分手，而且小萱忍了幾天後，仍是無法接受被性侵，遂決定前往派出所報案。

法官指出，小萱在酒醉狀態下被侵犯，對於案發的相關細節，原本就無法完全記憶；再者，小萱個子嬌小，羅男女友亦身材纖細，羅男左手環抱女友，右手再跨過女友侵犯小萱，並非不可能的事情。

法官認為，小萱出現驚嚇、憤怒、悲傷等情緒反應，和一般人遭遇性侵事件的情形相符；羅男應訊時供稱，小萱父親對他求償一事，自己有答應，倘若羅男沒犯案，自然不可能答應賠償，足見羅男犯行屬實，遂依乘機性交罪判他3年6月徒刑，全案仍可上訴。

