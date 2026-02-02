另3名藍營黨工認罪！對伍麗華不實連署致歉 法院下週傳訊許宇甄

即時中心／徐子為報導



國民黨去年（2025）對民進黨山地原住民立委伍麗華發起罷免，但該提議涉不實連署，屏檢依偽造文書等罪起訴9人；屏東地方法院上（1）月12日首度開庭，傳喚國民黨組發會副主委黃碧雲等3人，其中1人因病告假，均認罪。今（2）天法院再傳訊編審隋承翰、柯達昱、志工團長萬培傑，3人均認罪，全案累計6人認罪，下週將進一步傳訊前組發會主委許宇甄。





媒體《自由時報》報導引述3人說法，他們皆表示是依上級的指示影印、整理、抄寫文件，對自己行為表達悔意。其中，柯達昱更當庭對伍麗華等人表達歉意，也強調他們僅為基層的黨工及志工，很難拒絕上級指示，盼法官能從輕量刑，給他們緩刑。



針對今天傳訊的3人，檢察官及伍麗華的律師都無意見。該案除原民藍委盧縣一、罷免案領銜人張芳碩不認罪，法官將傳訊該案主要關鍵人物、前組發會主委許宇甄。



屏檢日前說明，去年初許多藍委被提案連署罷免，許宇甄、黃碧雲決議反制，卻未設置連署站，由許宇甄下達指示，黃碧雲取得原住民黨員名冊，並找志工在台北市國民黨部，分工抄寫提議人名冊。



屏檢提及，盧縣一邀張芳碩擔任領銜人，張芳碩同意並允許組發會代刻個人章，由謝友光與柯姓編審負責編碼、蓋領銜人章，黃碧雲則與隋姓專委影印裝訂，第1次送出2839件偽造提議人名冊。後續中選會刪除條件不符者並通知領銜人補提，黃碧雲等人再度提交不實連署名冊。





