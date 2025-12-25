只休一天也能玩瘋！北中南東離島5大跨年秘境一次看

今年跨年沒連假，行事曆攤開只有一個紅字，請假一秒都覺得對不起老闆、同事、深怕影響年終考績？其實只休一天，也能從煙火嗨到曙光，玩到隔天，同事以為你偷偷請了3天假，北中南東離島5大曙光秘境，專治「沒連假但不想輸」的上班族，讓2026年開局先贏在氣勢！

跟上跨年迎新的腳步，當務之急，這幾天先努力提升工作效率，挑戰12月31日準時下班，趕上2025年的最後一道夕陽；要加班的上班族也別氣餒，可以從跨年倒數一路玩到2026年第一道曙光。以下針對台灣5大地區上班族規劃限定玩法：

離島》戰地迎新 當硬派玩家

如果不想跨年結束只剩照片，想留下可以講一整年的故事，那就選離島吧。

廣告 廣告

在馬祖跨年晚會迎接倒數，元旦清晨再攻頂馬祖最高峰、海拔298公尺的壁山迎曙光，幸運的話下山能眺望北竿機場，沿途還可以經過營區、堡壘與山海交錯的風景。

寒風、海景、歷史感同時上線，是全台最不像跨年，卻最有記憶點的一種迎新方式。這條路線不走可愛、浪漫，走的是「我真的來過」的硬派風格。

東部》不用倒數 療癒系跨年

如果你對「倒數」這件事已經完全無感，就來花蓮換一套玩法。

夜宿水族館、星光派對、節慶晚宴，還有美人魚劇場與海豚早餐等限定體驗，讓跨年直接變成一場沉浸式旅行。

這裡沒有煙火轟炸、沒有倒數焦慮，只有海洋、星光與節奏慢下來的時間。這種跨年方式，特別適合「今年真的太累了，只想好好過完」的人。

南部》不吵不擠 氣質派倒數

如果對倒數尖叫、人擠人早已疲乏，南部有另一種玩法。

跨年前夕，在嘉義太平雲梯遠眺嘉南平原，收下2025年最後一抹紅霞，畫面安靜卻很有重量；元旦清晨再上阿里山祝山觀日平台，雲海、山巒與日出同時登場，音樂會在晨光中緩緩展開。

這是一條不用熬夜、不用比嗓門的跨年路線，卻特別適合想在新年第一天，對自己好一點的人。

中部》熱血出發 美照拍不完

想讓跨年照片看起來很會玩、很會規劃？中部的這條路線，幾乎是首選。

先在南投日月潭跨年，看著湖畔煙火映著水面，怎麼拍都像桌布；重點是，倒數完別急著睡，隔天清晨直衝金龍山迎曙光。

一晚之內同時解鎖夜景與日出，朋友圈直接連發2組照片，還能輕描淡寫補一句：「其實只休一天。」對比同事只拍辦公室窗外的天空，傷害性不高，優越感卻很完整。

北部》看完就閃 下班心不累

對北部上班族來說，跨年最怕的不是冷，是「隔天要上班」。為了講求效率，若不追逐第一道曙光，下班就直奔國際媒體評選為全球10大跨年晚會的「台北最High新年城」。

今年亮點，除了市民廣場的主舞台，還結合四四南村、景勤一號公園、東區頂好廣場、象山公園等多舞台同步開唱，不用在音樂風格和人潮之間做痛苦選擇。

倒數那一刻，台北101煙火直接到手，城市夜空幫你完成儀式感。沒有舟車勞頓、沒有訂房焦慮，玩完能立刻回家補眠，對隔天要開會的人來說，這就是跨年的最佳解方。

跨年的意義，從來不是放幾天假，而是讓新的一年，有一個值得回憶的開場。上述由觀光署規劃的5地區限定跨年玩法，不必請長假，只要選對地方，就能一天內將煙火、夜景、曙光一次打包帶回家，特別適合留給「人生不想隨便過」的上班族。