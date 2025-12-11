只信嫩妻？87歲大師老來得子「89億字畫風波未平」 他突宣告與親生女斷絕往來

87歲書畫大師范曾宣布喜獲麟兒，聲明與女兒范曉蕙、繼子范仲達斷絕關係，不再往來。（圖／翻攝自微博）

中國大陸的書畫大師范曾今（11）日公開現身北京，並透過微博發表手寫聲明，宣布與小他50歲的妻子徐萌「喜得一子」，已搬入新居，一家三口將共度餘生。他也在聲明中正式宣佈，與女兒范曉蕙、繼子范仲達及其家屬斷絕所有關係，不再有任何形式往來。此舉震撼藝文界，也再度引發關於其家庭爭議與巨額資產的討論。

范曾強調未來所有事務由妻子徐萌全權處理。（圖／翻攝自微博）

現年87歲的范曾，是中國藝壇重量級人物，擁有中國美術家協會會員、中國藝術研究院終身研究員等身分，也曾任聯合國教科文組織（UNESCO）多元文化特別顧問。2024年4月，范曾與現年38歲的徐萌再婚後，家庭內部糾紛接連浮上檯面。范曉蕙曾公開指控，徐萌在婚後搬走父親「碧水莊園」內價值高達20億元人民幣（約新台幣89億元）的書畫與古董，更一度聲稱父親在7月13日被帶走後「失聯」，引發輿論高度關注。

廣告 廣告

時隔數月，范曾於12月11日出席北京公開活動，捐贈字畫並接受專訪，首度說明個人近況。他表示，婚後身體狀況在徐萌照料下明顯好轉，如今更喜獲麟兒，認為這是晚年人生的一大喜事。聲明中寫道：「我與吾妻徐萌女士近期喜得獨子，幸何如哉！茲後我與愛妻、獨子三口共度，現已遷入新居，此後長廂廝守，以慰餘生！」

范曾也強調，自己年事已高，目前生活與工作大多交由徐萌處理。今後凡與他相關之公私事務，皆由妻子全權負責，其他人無權干涉。

對於近年不斷浮現的家庭矛盾與傳聞，范曾在聲明中語氣強烈，指出有人以子女名義捏造事實，打著「關心與保護」的名義對外誣衊與抹黑，甚至影響到他與徐萌及幼子的日常生活與人身安全。他明言：「我深感無助、痛心。即日起，我本人與范曉蕙、范仲達二人及其家屬斷絕關係，不再保持任何形式的往來。」

此外，范曾進一步宣布，過去曾授權的各項合作亦即刻中止，相關人士與公司不得再以其名義對外活動，並表示保留法律追訴權。他也指出，未來的公益事務將交由北京十翼文化藝術基金會負責，商業活動則由十翼范曾（北京）文化藝術有限公司處理，並強調將與妻子攜手投入文化與公益領域。

范曾最後強調，所有決定出於自由意志，並非受外力影響。他希望透過此次聲明，澄清外界誤解，也為近日家庭爭議畫下句點。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

快訊／北市青山宮遶境傳意外 1男倒下無生命跡象

請假新制2026元旦上路！ 全勤獎金按比例扣、未逾10天禁予不利處分

台南人都譴責！「滷肉飯淋1配料」變邪教料理 全網崩潰：我貸款也要告你