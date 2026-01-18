只做「一動作」愛車變廢鐵！交通新制最重罰7.2萬、恐吃1年牢飯

生活中心／劉宇鈞報導

使用假車牌上路肇事造成他人傷亡，或是10年內再犯，車輛都可能被直接沒收。（示意圖／Pixabay）

新修正之道交條例第12條114年9月30日上路後，已經有人遭到開罰了。北市有民眾駕駛友人車輛，結果被舉發使用偽造他車車牌，現在車輛不僅被沒入，甚至還涉及刑法第212、216條偽造文書，最慘恐怕得吃上一年牢飯。

北市交通裁決所：非監理機關申領號牌屬無效憑證

台北市交通事件裁決所近日發布新聞稿提醒，車輛號牌的型式、顏色與編號皆由交通部統一定義，號牌更是行車的許可憑證，必須由汽車所有人向公路監理機關申請登記取得。裁決所指出，若非向公路監理機關申領的號牌，都屬無效憑證。

新修道交條例第12條上路 情節嚴重沒入車輛、開罰7.2萬

裁決所表示，新修正《道路交通管理處罰條例》第12條已於114年9月30日上路，針對違規使用牌照行為加重處罰，其中違規使用牌照的最高罰鍰由原本新台幣1萬800元提高至3萬6000元，並可當場移置保管車輛，另也新增併罰汽車駕駛人的規定。

裁決所進一步指出，若涉及使用偽造、變造或矇領車牌者，將加倍處汽車所有人新台幣7萬2000元，並當場移置保管車輛及扣繳牌照；若是偽造「他車」號牌、肇事致人傷亡及10年內累犯，車輛將可能被沒入。

遭舉發偽造他車號牌「損失恐40餘萬」 亦涉及偽造文書罪

裁決所也舉例說明，114年11月曾有民眾駕駛朋友的汽車，被舉發使用偽造他車號牌，將面臨高額罰鍰及車輛沒入，初步估算荷包失血加上車輛變廢鐵的損失高達40餘萬元。

除了行政罰外，裁決所指出，上述行為也可能涉及刑責，包含刑法第212條、216條偽造文書罪。其中，刑法第212條為「偽造特種文書罪」，刑責為1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金；刑法第216條則為「行使偽造文書罪」，若明知為偽造或變造的文書仍加以使用，刑責視所行使文書類型而定。

裁決所呼籲民眾切勿購買偽造號牌懸掛使用，以免同時觸犯行政罰及刑法，切莫心存僥倖，以身試法。

道交條例第12條哪些行為會被重罰？

根據新修正《道路交通管理處罰條例》第12條，拼裝車未經核准掛牌上路、使用吊銷或註銷牌照，或是將車牌借給他車使用、使用他車車牌等行為，罰鍰從原本汽車所有人3600元至1萬800元，加重為最高3萬6000元，並可當場移置保管車輛。

若是未領用牌照行駛、牌照遭吊扣或吊銷仍上路、有領但未懸掛車牌、車牌未懸掛於指定位置，以及報廢登記車輛仍行駛等情形，則會直接對汽車所有人開罰最高3萬6000元，同樣可當場移置保管車輛。

另外，「偽造、變造或矇領牌照」罰責最重，會對汽車所有人加倍處罰，最高可罰新台幣7萬2000元。新制也規定，若偽造變造他車車牌將可能直接沒入車輛；其他像是使用假車牌上路肇事造成他人傷亡，或是10年內再犯，車輛都可能被直接沒收。

