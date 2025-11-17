只做一屆桃園市長？ 張善政澄清：市民支持肯定爭取連任！

2026地方大選逐步逼近，民進黨參選桃園市長人選還沒確定，桃園市長張善政今天（17日）被詢問到「只做一屆」傳聞，他嚴正澄清，「我從來沒說過只做一任！」高齡71歲的張善政更引用美國前總統雷根（Ronald Reagan）競選連任時的名言，「我不會因為我對手年紀輕就攻擊他！」強調若市民支持當然會爭取連任。

桃園市長張善政。（資料圖／桃園市府）

國民黨議員凌濤今天在質詢時讚揚張善政以穩健腳步從容施政，並點名潛在對手、民進黨不分區立委王義川日前大談桃園政策，提出桃園捷運應該連結新北捷運。凌濤批評這是「根本沒做功課、講政見當作上政論節目」，強調桃園市政府早已規劃新北捷運三鶯線延伸八德。張善政對此表示，新北與桃園捷運連接是非常顯而易見的事情，並舉例桃園機場捷運早已連結台北、新北、桃園，更開嗆，「城市的發展，不勞他費心！」

凌濤也批評王義川2019年擔任航空城公司董事長時，虧損達到2959萬元，創該公司99年成立以來最高虧損額，質疑「自己公司虧損都救不好了，還有力氣談城市願景？」凌濤並逐一請局處長說明桃園觀光、青埔教育和藝文資源近3年發展成績，包括觀光人次成長5成6、觀光住宿旅館率達到6成6創歷史新高，青埔智慧科技圖書館全台首創機器人預約自助取書區。

凌濤指出，兒美館與桃美館被減項20億元是張善政爭取回來並建設完成，帶動青埔藝術運動園區成為桃園文化觀光旅遊人次最高區域，光上半年就有超過900萬人次，藉此駁斥王義川的唱衰。凌濤強調，不管民進黨派來的是地方派系（暗指黃世杰）、實力雄厚的財團二代（暗指何志偉），或政治乩童（暗指王義川），張善政都能從容游刃有餘地過關，而不是嚇得戰戰兢兢、連滾帶爬。

張善政開嗆王義川， 「城市的發展，不勞他費心！」。（資料圖／中天新聞）

國民黨議員林政賢則讚揚張善政上任近3年，民調滿意度突破7成，鐵路地下化、智慧城市轉型政績有目共睹，連任乃桃園之福，但卻尚未在公開場合正式宣布，外界甚至傳聞張善政「只做一任」。對此，張善政嚴正澄清，「我從來沒說過只做一任，市民支持當然會爭取連任！」

林政賢也不客氣地點名何志偉或王義川「太小咖」，甚至指出王義川是張善政台大土木系學生，航空城董事長任內實力大家也心知肚明，認為任何桃園藍委對戰都能輕鬆勝出。林政賢聚焦在外傳民進黨可能派出正國會龍頭林佳龍參戰，特別將2人學經歷比較，張善政有行政院長、科技部長及康乃爾博士、台大教授等經歷，與林佳龍學經歷平分秋色甚至小勝，林佳龍僅有年齡小10歲而小勝。林政賢強調施政績效才是勝選保證，要求張善政公開表示有信心爭取連任，並盡速正式宣布，讓市民安心。

張善政不認同年齡大是弱點，當場表達年齡「小勝」應該移到他身上，引用美國前總統雷根競選連任時所言：「我不會因為我對手年紀輕就攻擊他！」強調當然有信心爭取連任。

