只准總統賣鳳梨 不准市長拚經濟 藍批民進黨就是雙標

台中市國民黨議員陳成添（如圖）今26日在市議會指出，總統賴清德為鳳梨代言，而交通部長陳世凱近來跟藝人沈文程拍換照年齡下降到70歲，他覺得很好，陳世凱為交通政策代言是很好宣傳方式，但是盧秀燕為購物節宣傳，卻遭到民進黨強烈抨擊，非常不合理，根本就是雙標。盧秀燕表示，首長就是代言人，因此挺身而出來代言，交通部長陳世凱出來宣傳，能見度上來，大家都注意到駕駛年齡下修到70歲，總統就是國家代表人。

盧秀燕表示，首長就是一個城市的代言人，這段時間的打擊，有別的政治想法無可厚非，但她應該做的事要做，有人要故意打擊抹黑，讓她不敢做，但不會因為這樣不敢做。

盧秀燕強調，她的職責就是幫城市拼經濟，她就是城市代言人，不會懈怠，但不會代言而代言，如購物節7年來代言人都不同，第一階段找藝人，是為了求知名度，第二階段找商圈、里長，是求普及性，第三階段就是找外國使節，就是國際化，去年、今年就十位使節協助代言，很多中央跟地方都在問如何做到找到使節來代言。